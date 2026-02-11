Las Juntas recibió la cuarta fecha del enduro catamarqueño

La Villa Turística de Las Juntas, en el departamento Ambato, fue escenario el último fin de semana de la cuarta fecha del Campeonato de Verano de Enduro, en un evento que convocó a un imponente marco de público y a casi un centenar de pilotos.

La actividad comenzó el sábado con las pruebas libres, mientras que la competencia principal se desarrolló el domingo 8, cuando locales y turistas colmaron el sector del circuito natural ubicado en el ingreso a La Silleta, conocido como el super especial. Saltos, destrezas y velocidad marcaron una jornada de alto nivel deportivo y gran despliegue técnico.

El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Las Juntas y fue organizado por Marcelo Gallo y su equipo, quienes diseñaron un circuito que atrajo a competidores de distintos puntos del país.

A continuación, las principales posiciones por categoría:

Senior A

Santiago Frías

Ignacio Carrizo

Facundo Prevedello

Senior B

Santiago Frías

Antonio Zalazar

Cristian Pérez

Junior A

Mateo Díaz

Víctor Espeche

Ernesto Herrera

Junior B

José Medina

Tomás Morales

Eluney Codigoni

Master B

Mario Bragagnini

Lucas Cáceres

Javier Muñoz

Master Principiantes

Joaquín Romero

Gastón Bazaes

Fabricio Gershani

Master C

José Redelico

Raúl Ovejero

Jorge Kasem

Master D

Néstor Díaz

Sergio Arias

Juan Bustos

Master Leyenda

Héctor Narváez

Principiante A1

Gabriel Francisco Ovejero

Joaquín Stivala

Principiante A2

Ricardo Bosch

Principiante B

Néstor Sánchez

Rodolfo Correa

Mario Díaz

Infantiles A1

Jorge Herrera

Genaro Albornoz

Lisandro Vega

Infantiles

Joaquín Cabello

Jeremías Cabello

Camilo Rodríguez

Infantiles

Lucio Picón

Sub 17

Antonio De Carlo

Dionisio David

Guillermina Vega Cajal

Damas

Guillermina Vega

Valentina Picón