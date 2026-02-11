Las Juntas recibió la cuarta fecha del enduro catamarqueño

La Villa Turística de Las Juntas, en el departamento Ambato, fue escenario el último fin de semana de la cuarta fecha del Campeonato de Verano de Enduro, en un evento que convocó a un imponente marco de público y a casi un centenar de pilotos.
La actividad comenzó el sábado con las pruebas libres, mientras que la competencia principal se desarrolló el domingo 8, cuando locales y turistas colmaron el sector del circuito natural ubicado en el ingreso a La Silleta, conocido como el super especial. Saltos, destrezas y velocidad marcaron una jornada de alto nivel deportivo y gran despliegue técnico.
El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Las Juntas y fue organizado por Marcelo Gallo y su equipo, quienes diseñaron un circuito que atrajo a competidores de distintos puntos del país.
A continuación, las principales posiciones por categoría:
Senior A
Santiago Frías
Ignacio Carrizo
Facundo Prevedello
Senior B
Santiago Frías
Antonio Zalazar
Cristian Pérez
Junior A
Mateo Díaz
Víctor Espeche
Ernesto Herrera
Junior B
José Medina
Tomás Morales
Eluney Codigoni
Master B
Mario Bragagnini
Lucas Cáceres
Javier Muñoz
Master Principiantes
Joaquín Romero
Gastón Bazaes
Fabricio Gershani
Master C
José Redelico
Raúl Ovejero
Jorge Kasem
Master D
Néstor Díaz
Sergio Arias
Juan Bustos
Master Leyenda
Héctor Narváez
Principiante A1
Gabriel Francisco Ovejero
Joaquín Stivala
Principiante A2
Ricardo Bosch
Principiante B
Néstor Sánchez
Rodolfo Correa
Mario Díaz
Infantiles A1
Jorge Herrera
Genaro Albornoz
Lisandro Vega
Infantiles
Joaquín Cabello
Jeremías Cabello
Camilo Rodríguez
Infantiles
Lucio Picón
Sub 17
Antonio De Carlo
Dionisio David
Guillermina Vega Cajal
Damas
Guillermina Vega
Valentina Picón