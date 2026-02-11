Comienzo accidentado para Colapinto en Baréin: una falla mecánica lo relegó al último puesto

El inicio de la pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin no resultó como se esperaba para las aspiraciones del argentino Franco Colapinto. Al mando de su monoplaza Alpine A526, el joven piloto finalizó en la última posición de la tabla general tras una jornada inicial marcada por los contratiempos técnicos. La expectativa por ver al volante albiceleste en la máxima categoría se vio empañada apenas comenzada la actividad matutina.

Durante la sesión, Colapinto sufrió un problema mecánico crucial en la curva 8 del trazado bareiní. Este incidente no solo detuvo su progresión en pista, sino que obligó a los comisarios a desplegar la primera bandera roja del día, paralizando el entrenamiento de todos los equipos. El auto quedó completamente parado y debió ser trasladado a los boxes por las asistencias. Aunque el equipo técnico de Alpine trabajó con celeridad y permitió que el argentino regresara al circuito para completar la sesión, el tiempo perdido fue irrecuperable en términos de rendimiento puro.

Datos técnicos de la jornada para Alpine

El balance estadístico de Franco Colapinto refleja las dificultades enfrentadas en este primer contacto oficial con el asfalto de Sakhir. El piloto cerró su participación con los siguientes registros:

Vueltas completadas: 28 giros.

28 giros. Mejor tiempo registrado: 1:40.330.

1:40.330. Ubicación final: Último puesto de la jornada.

Último puesto de la jornada. Incidencias: Provocó la primera bandera roja del día por falla mecánica.

Cabe destacar que no es la primera vez que el argentino enfrenta un escenario similar; en las pruebas realizadas previamente en el circuito de Barcelona, también había sido el responsable de generar la primera bandera roja de la jornada. En contraste, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien tomó el relevo en la sesión nocturna (desarrollada entre las 9 y las 13, hora de Argentina), no presentó inconvenientes. Gasly logró el octavo mejor tiempo del día con un registro de 1:36.765, mejorando ampliamente la marca del argentino.

El dominio de Norris y la vigencia de Verstappen

En la parte alta de la clasificación, la lucha por los mejores tiempos fue intensa. Aunque inicialmente el test fue liderado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien marcó un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por Oscar Piastri (McLaren) con 1:35.602, el cierre del día trajo cambios significativos.

El campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), terminó estableciendo el mejor tiempo absoluto de la jornada. Con una vuelta de 1:34.669, Norris logró superar por apenas 129 milésimas a Verstappen, dejando en claro que McLaren llega con un ritmo competitivo sólido a este inicio de año.

Cronograma y ausencias en el paddock

La actividad en Baréin continuará durante el resto de la semana, brindando a Colapinto y a Alpine la oportunidad de revertir este inicio fallido. El cronograma para los próximos días se mantendrá bajo el siguiente esquema:

Jueves 12 y viernes 13 de febrero: Continuación de los test.

Continuación de los test. Primera tanda: De 4 a 8 de la mañana (hora argentina).

De 4 a 8 de la mañana (hora argentina). Segunda tanda: De 9 a 13 horas (hora argentina).

En cuanto al resto de la parrilla, solo cuatro pilotos no salieron a pista este miércoles: Isack Hadjar (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas). Sus respectivos compañeros de equipo se encargaron de cubrir ambas sesiones, tanto la matutina como la nocturna, cumpliendo con el programa de desarrollo pautado para el debut de la temporada 2026.