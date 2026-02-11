Premios millonarios: Catamarca potencia su Torneo Provincial con nuevos incentivos

La ciudad de Belén se convirtió en el epicentro de la dirigencia deportiva provincial con la visita del secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, quien encabezó una reunión fundamental en la sede de la Liga Belenista de Fútbol. El encuentro reunió a las máximas autoridades de las ligas catamarqueñas con el objetivo de unificar criterios de trabajo y realizar un balance integral sobre la realidad que atraviesan las instituciones deportivas en todo el territorio.

La mesa de trabajo contó con una representación federal de primer nivel, integrada por figuras centrales del fútbol regional:

Gustavo Marcial, presidente de la Federación Catamarqueña de Fútbol.

César Sánchez Lida, presidente de la Liga Belenista y anfitrión del evento.

José Luis Cativa, presidente de la Liga de Andalgalá.

Lucas Cisternas, presidente de la Liga Chacarera.

, presidente de la Liga Chacarera. Ángel Quiroga, presidente de la Liga de Fiambalá.

Durante el transcurso de la jornada, los dirigentes expusieron las problemáticas institucionales y las dificultades operativas que impactan de manera directa en el desarrollo de sus clubes. Esta instancia de diálogo permitió al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte identificar los desafíos específicos que enfrentan, principalmente, las ligas del interior de la provincia.

El compromiso asumido por la Secretaría de Deportes busca fortalecer el acompañamiento a estas entidades, garantizando una gestión equitativa que no solo se limite al fútbol, sino que abarque todas las disciplinas practicadas en los clubes, según la disponibilidad de recursos. Asimismo, se analizó la organización de los torneos actuales y los requisitos necesarios para mejorar la competitividad de los equipos catamarqueños que aspiran a participar en certámenes de alcance nacional.

Incentivos millonarios para el Torneo Provincial

El anuncio más trascendental de la reunión fue la implementación de un sustancial incentivo económico destinado a jerarquizar la competencia en el Torneo Provincial, tanto en su rama masculina como femenina. Esta medida pretende no solo potenciar el nivel de los equipos, sino también brindar herramientas financieras concretas para el crecimiento sostenido de las instituciones.

El esquema de premios anunciado por Perna se detalla a continuación:

Un total de $5.000.000 será destinado al equipo campeón del Torneo Provincial masculino y femenino.

será destinado al equipo del Torneo Provincial masculino y femenino. Un premio de $2.000.000 será otorgado al equipo subcampeón en ambas ramas de la competencia.

Este respaldo económico reafirma el compromiso del Estado provincial con el deporte social y federado, consolidando un canal de comunicación permanente con los dirigentes para asegurar que el esfuerzo de los clubes se traduzca en una mejora constante de la calidad deportiva en Catamarca.