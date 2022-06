Las palabras de Gallardo tras el triunfo ante Unión de Santa Fe: La vuelta al gol, Julián Álvarez y la situación de Luis Suárez

Marcelo Gallardo, entrenador de River, analizó el contundente triunfo por 5-1 ante Unión en Santa Fe, celebró la vuelta al gol de sus dirigidos y se refirió al futuro inmediato del equipo: cómo reemplazar a Julián Álvarez cuando finalmente se vaya a Manchester City y las posibilidades de que arribe Luis Suárez.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

La victoria ante Unión

-“En nuestra última visita nos habían ganado jugando de una manera y hoy decidimos jugar de esta manera para contrarrestar eso. Creo que salió bien. Fue un partido de mucha fricción, muy físico y jugamos ese partido físico que hacía falta. A veces, cuando te encuentran la vuelta, hay que analizar y entender que también se puede cambiar. No cambiar las formas, sino a través de lo que los rivales nos van proponiendo y nos van limitando”.

La importancia de volver al gol

-“Fuimos muy efectivos a la hora de lo que generamos en un partido muy cerrado. Hacer cinco goles en esta cancha no es fácil. Estoy contento por el equipo, que tuvo muy buena predisposición”.

-“No había que perder la calma ni la serenidad por no haber marcado goles en tres partidos y ahora que hicimos cinco no vamos a decir que 'River recuperó los goles' porque siempre fuimos un equipo que convierte. A veces se hacen evaluaciones muy rápidas de acuerdo a lo que está pasando. Yo tengo que mantener la tranquilidad de que el equipo generaba situaciones más allá de no convertir en los últimos partidos”.

-”La contundencia es fundamental, para ganar el partido hay que hacer goles. Hoy hicimos goles”.

La próxima partida de Julián Álvarez

-“Cuando Julián Álvarez no hace goles dicen que tiene la cabeza en otra cosa... es todo muy liviano lo que se dice. Sin embargo, lo ves correr a Julián, un tipo que ya está vendido, que dentro de poco se nos va a ir, y juega como si fuera su primer partido”.

-”A Julián se lo reemplaza con funcionamiento. Es difícil porque su crecimiento en estos años ha sido increíble, notable en todo sentido. Hoy es un futbolista de muchísima jerarquía por eso se va a un club tan importante. Lo reemplazás con alternativas de jugadores que puedan asumir la responsabilidad en el equipo”.

-“El tiempo pasa rápido en todo sentido. Hay que disfrutarlo el tiempo que lo tengamos. Se nos fueron muchos jugadores importantes en estos años y siempre le encontramos la vuelta”.

La vuelta de Juanfer Quintero

-“Estuvo mucho tiempo parado, recién hoy sumó 20 minutos y le va a venir bien para agarrar su mejor forma. La calidad siempre la tuvo. Va a tener que ir buscando esa mejor forma durante los entrenamientos y partidos para tener más minutos en el equipo”.

¿Llega Luis Suárez a River?

“En estos días no cambó mucho la situación, no tengo mucho para decir. Veremos cómo se desarrolla el inicio de semana, a ver si hay novedades”.