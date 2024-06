Las Yaguaretés debutaron con triunfo en el repechaje olímpico ante Samoa

Aunque sufrieron un poco más de la cuenta, Las Yaguaretés, seleccionado femenino de rugby 7s, derrotaron 26-5 a Samoa, en su primer partido del repechaje olímpico que se disputa en Mónaco, y que otorga la última plaza para los Juegos Olímpicos de París.

A priori, el seleccionado dirigido por Nahuel García era el favorito ante el seleccionado oceánico. Sin embargo, por algunos errores propios, debió trabajar más de la cuenta. Rápidamente, el combinado albiceleste se puso en ventaja, tras forzar un penal en campo contrario instantes después de la salida inicial, gracias a la presión de la capitana Sofía González; el hueco en la defensa samoana apareció por la derecha, y por allí apareció Talia Rodich para apoyar, y poner el 5-0 inicial en el marcador (no hubo conversión).

Casi todo el primer tiempo se jugó en campo samoano, cuyas jugadoras mostraron varias falencias técnicas importantes. Sin embargo, Las Yaguaretés también tuvieron algunos errores en los metros finales, que les impidió estirar la ventaja. Y de hecho, tras ganar un scrum que se generó por un rebote de la pelota en el árbitro, el conjunto oceánico terminó igualando las acciones segundos antes del cierre, tras un try a pura potencia física, la faceta donde las samoanas se mostraron más fuertes, de Lutia Col Aumua, tras escapar de la marca de González, que falló en el tackle. Como la conversión tampoco fue convertida, el marcador, a cabo de los primeros 7', fue de 5-5.

Sin embargo, en la segunda mitad, la balanza se inclinó claramente hacia el lado argentino. Aunque en los primeros instantes la pelota estuvo en manos samoanas, tras un knock on en la salida, y un penal cometido en defensa, Las Yaguaretés se acomodaron rápidamente. Un mal pase de las oceánicas fue capturado por Rodich, que recorrió varios metros antes de recibir un durísimo tackle; pese al golpe, pudo conservar la posesión, y tras una gran acción individual de González. Micaela Padellaro terminó apoyando para el 10-5, que se transformó en 12-5 por la conversión de la propia González.

Instantes después, Argentina ganó la salida tras el try, y Virginia Brígido tomó la pelota y se mandó por la derecha, ante el desorden defensivo, para volver a apoyar. Sobre el final, un scrum generado por un knock on de las samoanas cerca de su propio ingoal terminó con un nuevo try de Padellaro. Como ambos ensayos fueron convertidos por González, el marcador terminó siendo de 26-5 a favor de las argentinas.

De esta manera, y teniendo en cuenta que Papúa Nueva Guinea, que integraba también el grupo A, se bajó del torneo, el triunfo le permite a Las Yaguaretés poner un pie en cuartos de final, sabiendo que clasifican los dos mejores de cada zona, y los dos mejores terceros (son tres grupos). Mañana, a las 12:08, cerrarán la primera fase ante Kenia, rival que las venció en los dos duelos previos de este año en el circuito Challenger, en un duelo que, seguramente, será un mano a mano por el primer lugar.