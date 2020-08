Leguizamón: Hay que dejar el pasado atrás y llamar a Asamblea

El vicepresidente del Club Villa Cubas, Jorge Leguizamón, volvió a ejercer su función como tal, ya que Personaría Jurídica restituyó en su cargo de presidente a Antonio Russo. En diálogo con Botineros, habló de cómo está la situación con Russo y aclaró que el objetivo principal es llamar a Asamblea.

«Si yo hubiera actuado desde la emoción y desde el punto de vista personal ya hubiera dejado todo y me hubiera ido. El tiene que mirar para delante y olvidar el pasado», comenzó diciendo.

Siguió: «Yo no tengo nada personal con él, solo en ese momento pedí que nos dé el libro de socios. No sirve de nada que sigamos con el revanchismo». Y agregó: «Hay que pensar en función a estos tres meses que él tiene para llamar a Asamblea, pero él tiene una forma particular de hacer las cosas y no solo vuelve sino hay algo de revanchismo en todo esto».

«Yo me siento mal porque veníamos trabajando en un proceso electoral, abrimos las puertas del club, abrimos los libros, permitimos que la gente se asocie. Hicimos todo eso y de golpe pasan cosas como estas», continuó.

Agregó al tema: «El señor Russo dijo que no vino solo sino que lo fueron a buscar. Me quedo eso y me pregunto que por qué buscarlo ahora y justo antes de una elección. A mi me suena a que hay algo detrás de todo esto».

Sobre el proceso del llamado a Asamblea: «Hay un candidato que no jugó bien. Quedó una sola lista y la otra lista parece que conocía todo (Lista de Hugo Navarro) esto por eso no presentó ningún papel ni lista de socios. Algo sabían ellos, que era que el señor Russo volvía al club».

La relación de Russo con la gente del club: «Hay un grupo de personas que lo están manteniendo al club y trabajando ahí. Ellos ya fueron maltratados por el señor Russo, les sacó en cara que ellos estuvieron en algunas manifestaciones. Esa gente ya me dijo que se van».