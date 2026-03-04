Alianza estratégica y solidaridad: el club San Lorenzo de Huachaschi encara su recta final de obras

La histórica institución deportiva de Andalgalá, el Club San Lorenzo de Huachaschi, se encuentra transitando una etapa decisiva para su crecimiento edilicio. Bajo la gestión de su presidente, Jonathan Santillán, el popular "Santo" busca concretar el anhelo de contar con instalaciones modernas y funcionales que transformen la vida social y deportiva de la entidad. Este ambicioso proyecto, que actualmente registra un avance del orden del 70%, se centra específicamente en la construcción de núcleos sanitarios, un salón de usos múltiples y una cantina.

Sinergia corporativa y avance de obra

Esta meta institucional ha sido posible gracias a un esquema de colaboración estratégica donde la empresa MARA realiza el aporte fundamental de la mano de obra. Para la ejecución técnica de las tareas, MARA ha designado a la firma andalgalense Sermin Transporte y Construcción, la cual ya dio inicio formal a los trabajos en esta fase de cierre. Según detalló el propio Santillán, la institución ya ha logrado superar con éxito los hitos estructurales más complejos del plan de obra, habiendo completado el levantamiento total de la mampostería, la finalización del techado y la colocación integral de todas las aberturas necesarias para el cerramiento de los edificios.

El desafío de los costos y la campaña solidaria

A pesar del notable progreso físico de la construcción, los altos costos que rigen actualmente en el mercado de la construcción representan un obstáculo significativo para encarar la etapa de terminaciones. Dado que el acuerdo establece que el club tiene la responsabilidad de aportar la totalidad de los materiales de obra, la comisión directiva se ha visto en la necesidad de lanzar una campaña solidaria dirigida a hinchas, simpatizantes y a la comunidad en general. El objetivo primordial de esta convocatoria es recolectar los insumos indispensables para las tareas de revoque grueso y fino, además de obtener los fondos para la adquisición de accesorios y los sanitarios correspondientes para los baños. Para ello, se solicita la donación de bolsas de cemento, plasticor o, en su defecto, aportes económicos que permitan sostener el ritmo de los trabajos.

Un futuro de localía y gestión institucional

Para Jonathan Santillán, la culminación de estos espacios funcionales representa un punto de inflexión que permitirá al club dejar atrás las limitaciones físicas actuales. El dirigente destacó que se encuentran en la instancia final para poder inaugurar las obras en un corto periodo de tiempo. La importancia de concluir la cantina, el salón y los sanitarios radica en que su habilitación oficial fortalecerá la capacidad de la institución para realizar futuras gestiones de mayor envergadura. Fundamentalmente, este avance permitirá al club cumplir el sueño de hacer de local en su propia cancha durante el presente año, un hito que marcará un antes y un después en la identidad y el sentido de pertenencia de toda la familia del "Santo" de Huachaschi.