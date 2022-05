Liverpool igualó con Tottenham

El conjunto de Jürgen Klopp no pudo subirse a la punta en soledad del campeonato y quedó igualado con Manchester City, que mañana recibe al Newcastle y puede estirar la diferencia que traía.

En Anfield, el Liverpool no pudo sostener el juego que traía de la Champions League en la serie contra Villareal y en un primer tiempo con poco juego, no pudo aprovechar las pocas chances que generó al arco de Hugo Lloris y se fueron al descanso en cero.

Ya en la segunda parte, los Spurs aprovecharon una gran contra que cerró Heung-Min Son debajo del arco para poner en ventaja a la visita, que pelea mano a mano con Arsenal el último puesto de ingreso a la próxima Champions League.

Liverpool buscó y encontró el empate con un remate de Luís Diaz que, tras un desvío, empató el encuentro a falta de 15 minutos para cerrar el partido.

Los Reds igualaron a Manchester City en la cima con 83 puntos, pero el conjunto de Pep Guardiola aún debe disputar el encuentro de la fecha 35 contra Newcastle.