Locura en el festejo de España: la Reina salió del protocolo y el polémico beso a una jugadora

odo es celebración en España, la selección femenina venció 1-0 a Inglaterra y todo el país celebra el primer título mundial en la rama femenina. Quienes no se quedaron afuera de semejante euforia fueron la reina Letizia y la Infanta Sofía que tras la entrega de medallas festejaron en Sidney la tremenda conquista junto a todo el plantel.

"¡Que bote la reina!", gritaban y saltaban las campeonas del mundo rodeando a la reina Letizia en el campo del Estadio Australia tras recibir la Copa de la FIFA, en medio de la euforia y la algarabía de las campeonas.

La reina Letizia y la Infanta, envuelta en la bandera de España, también recibieron la camiseta de La Roja en medio de la ovación de las jugadoras que le coreaban una y otra vez: "Sofía, Sofía".

La emoción del momento histórico las hizo romper con el estricto protocolo al que están acostumbradas en la entrega de las medallas y el trofeo. En un primer momento, Letizia charlaba tranquila con Infantino, presidente de la FIFA, y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española. Al momento de entregar las medallas, Sofía, cubierta por una bandera de España saludó con cariño y emoción a todas las jugadoras. Muchas de ellas seguían llorando de emoción, mientras otras seguían saltando, riendo y jugando con la mascota del Mundial.

Las representantes de la Casa Real Española se unieron a la invasión del escenario junto al staff técnico una vez entregada la copa. Ellas fueron dos hinchas más rendidas al tremendo logro de semejante equipo. Mientras las futbolistas daban la vuelta olímpica, Letizia saludaba amablemente a los hinchas al borde de las tribunas.

En plena entrega de medallas, el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

En medio de todos los festejos y mientras todavía se realizaba la clásica entrega de medallas, hubo una situación totalmente inesperada y que despertó la polémica: Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de fútbol, besó en la boca a Jenni Hermoso.

El beso de Rubiales a Hermoso en plena entrega de medallas

En las imágenes se logra ver a través de la lectura de labios que el hombre que dirige el fútbol español le da unas palabras de aliento mientras la abraza y luego le dice “beso”, antes de que le diera un “pico” que llegó casi por sorpresa para la futbolista. Obviamente esta situación hizo que las reacciones y reprobaciones en redes sociales fueran muchísimas.

La que no pudo evitar decir algo fue la campeona del mundo. Jenni Hermoso realizaba, como ya es un clásico, un vivo en su cuenta de Instagram desde el vestuario donde seguían los festejos de jugadoras y cuerpo técnico. Cuando sus propias compañeras le preguntaron por la polémica situación que había vivido minutos antes, ella no dudó: “Pero qué hago yo? No me ha gustado eh”. Dando a entender que no le había quedado otra opción.