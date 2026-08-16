Los Leones debutaron con una goleada ante Japón y ya piensan en Países Bajos

Los Leones tuvieron el comienzo que buscaban en el Mundial masculino de hockey sobre césped de Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino derrotó 3 a 0 a Japón por la primera fecha del Grupo A y consiguió tres puntos que pueden adquirir una importancia decisiva en sus aspiraciones de avanzar a la segunda fase del torneo.

El conjunto albiceleste, dirigido por Lucas Rey, mostró una actuación sólida y se impuso con claridad ante el seleccionado japonés en el encuentro disputado en la ciudad neerlandesa de Amstelveen.

La victoria no solo significó sumar en el estreno mundialista, sino también comenzar el certamen con una diferencia favorable de tres goles. El equipo argentino, que ocupa el séptimo puesto del ranking de la FIH, logró resolver el compromiso frente a Japón con una actuación que le permitió instalarse en una posición favorable dentro del Grupo A de cara a su próximo compromiso.

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella, los tres nombres que quedaron asociados al primer triunfo de Los Leones en esta edición de la competencia.

Tres goles para comenzar con el pie derecho

El 3 a 0 frente a Japón se construyó a partir de los tantos de Toscani, Méndez Pin y Casella. Cada gol permitió al seleccionado argentino ampliar una diferencia que terminó reflejada en el resultado final y que le otorgó los tres puntos correspondientes a la primera fecha.

La contundencia del marcador acompañó una actuación que fue definida como un gran partido de Los Leones, que lograron imponerse ante Japón en su presentación.

Los goleadores argentinos fueron Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella. Con esos tres tantos, el seleccionado dirigido por Lucas Rey cerró su debut con una victoria por 3 a 0, resultado que le permite afrontar la continuidad del torneo con el respaldo de haber conseguido los primeros puntos del grupo.

Un triunfo que puede ser clave para avanzar

Más allá del resultado del debut, los tres puntos obtenidos ante Japón pueden tener un peso importante en la definición de las posiciones del Grupo A. El seleccionado argentino tiene como objetivo avanzar a la segunda fase del torneo, y comenzar con una victoria le permite sumar desde el primer encuentro.

La importancia de esos puntos se vuelve todavía más evidente al observar el nivel de los rivales que Los Leones tendrán por delante. El próximo compromiso será frente a Países Bajos, una de las principales potencias del torneo y el equipo que ocupa el segundo lugar del ranking mundial.

El conjunto neerlandés también comenzó la competencia con una victoria contundente. En su debut, goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos.

De esta manera, el Grupo A tendrá a dos seleccionados que comenzaron el Mundial con triunfos y que ahora deberán enfrentarse en la segunda fecha.

El próximo desafío: Países Bajos

Después de superar a Japón, Los Leones tendrán que afrontar el martes un compromiso de máxima exigencia ante Países Bajos, que además de ser uno de los equipos más importantes del certamen tendrá el respaldo de jugar como local.

El seleccionado neerlandés llega al duelo con el antecedente inmediato de haber goleado 5 a 1 a Nueva Zelanda. Argentina, por su parte, llegará después de haber derrotado 3 a 0 a Japón.

Los resultados de la primera jornada dejan planteado un segundo capítulo del Grupo A con dos equipos que comenzaron sumando de a tres y que buscarán consolidar su posición en el torneo.

Para el conjunto argentino, el encuentro representará la posibilidad de continuar acumulando puntos luego de un debut que dejó buenas sensaciones y que le permitió iniciar el campeonato de manera contundente.