Los Pumas 7s vencieron 15-12 a Francia en las semifinales del Seven de Dubái y consiguieron la clasificación a la final del certamen, donde enfrentarán a Fiji en busca de la medalla dorada. El seleccionado argentino protagonizó un encuentro de gran intensidad, que se resolvió sobre el cierre gracias a una nueva aparición decisiva de Luciano González Rizzoni, autor del try que selló la victoria.

El conjunto conducido por Santiago Gómez Cora alcanzó la definición de la primera etapa de la temporada 2026/27 del circuito internacional manteniendo su condición de invicto en el Sevens Stadium. El triunfo frente al representativo francés confirmó la continuidad de una campaña que había comenzado con tres victorias en la fase de grupos y que ahora tendrá su instancia decisiva frente al seleccionado de Fiji.

La semifinal tuvo un desarrollo cambiante, con momentos de dominio repartidos y un desenlace que exigió al máximo al equipo argentino. Francia consiguió abrir el marcador, pero Argentina respondió antes del descanso a través de Marcos Moneta, quien apoyó la conquista que permitió establecer la igualdad en cinco tantos.

El primer tiempo también estuvo marcado por la intervención del TMO, que determinó la anulación de dos tries, uno para cada seleccionado. Esa situación condicionó el desarrollo del encuentro y mantuvo la diferencia reducida durante una primera mitad en la que ninguno de los dos equipos logró establecer una ventaja significativa.

González Rizzoni, protagonista de una definición electrizante

En el complemento, Los Pumas 7s encontraron nuevamente el camino hacia el ingoal francés. Luciano González Rizzoni consiguió apoyar y poner en ventaja al conjunto argentino, que pasó a controlar momentáneamente el marcador. Sin embargo, Francia no tardó en reaccionar. Dabó logró una conquista y, posteriormente, una conversión de Stephen Parez Edo Martin permitió que el equipo europeo pasara al frente por 12-10.

Con ese resultado, el seleccionado argentino quedó obligado a buscar una última oportunidad para revertir el marcador. La respuesta llegó en los instantes finales, cuando González Rizzoni volvió a encontrar los espacios necesarios para apoyar su segundo try de la semifinal y establecer el definitivo 15-12.

La conquista tuvo un valor determinante, no solamente por haber permitido recuperar la ventaja, sino también porque representó el octavo try del jugador en el torneo, consolidándolo como una de las figuras ofensivas del recorrido argentino en Dubái.

Después de conseguir la diferencia, el equipo debió sostener el resultado ante los intentos franceses. En esa instancia fueron fundamentales Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac, quienes se destacaron en las acciones defensivas que permitieron conservar la ventaja hasta el final.

De esa manera, Argentina cerró una semifinal exigente con una victoria ajustada, construida a partir de la capacidad de reacción y de la eficacia de su principal protagonista en los momentos decisivos.

La formación argentina y los ingresos durante el partido

Para afrontar el compromiso ante Francia, el entrenador Santiago Gómez Cora dispuso una formación integrada por Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld.

Durante el encuentro también ingresaron Martiniano Arrieta, Francisco Calello, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac, quienes formaron parte de la estructura utilizada por el seleccionado argentino para afrontar la semifinal.

La participación de los distintos integrantes del plantel resultó importante en un partido que exigió respuestas tanto en ataque como en defensa, especialmente durante los últimos instantes, cuando Francia buscó recuperar la diferencia.

La actuación colectiva volvió a mostrar la capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones adversas, incluso después de quedar momentáneamente abajo en el marcador por 12-10.

Un recorrido invicto y tres victorias en la fase de grupos

La clasificación a la final tuvo como antecedente una sólida presentación durante la jornada del sábado, cuando Los Pumas 7s completaron la fase de grupos con tres triunfos consecutivos.

El equipo, liderado por su capitán Santiago Mare, comenzó su participación enfrentando a Sudáfrica, al que derrotó por 26-19. En ese encuentro, Luciano González Rizzoni fue protagonista con un hat-trick, mientras que Matteo Graziano también consiguió apoyar un try. Posteriormente, Argentina se midió con Estados Unidos y consiguió una victoria por 35-24. En ese compromiso volvió a sobresalir González Rizzoni, autor de un doblete, mientras que Graziano, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta completaron las conquistas del seleccionado nacional.

El tercer encuentro de la fase clasificatoria fue frente a Australia. Los argentinos se impusieron por 26-17, con tries de González Rizzoni, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Marcos Moneta.

Los resultados de la primera jornada dejaron al conjunto argentino con una campaña perfecta, que le permitió avanzar hacia las instancias decisivas sin conocer la derrota.

El detalle de los encuentros disputados en la fase de grupos fue el siguiente:

Argentina 26-19 Sudáfrica: hat-trick de Luciano González Rizzoni y try de Matteo Graziano.

Argentina 35-24 Estados Unidos: doblete de González Rizzoni y tries de Graziano, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta.

Argentina 26-17 Australia: conquistas de González Rizzoni, Santino Zangara, Sebastián Dubuc y Marcos Moneta.

Argentina 15-12 Francia: victoria en semifinales con dos tries de González Rizzoni y una conquista de Moneta.

Las modificaciones obligadas en la estructura del equipo

Durante el desarrollo del torneo, el seleccionado argentino también tuvo que afrontar algunas modificaciones en su conformación debido a las bajas de Pedro de Haro y Lautaro Bazán Vélez.

Ante esas ausencias, Santiago Vera Feld y Joaquín Pellandini ocuparon el puesto de medioscrum. Sin embargo, Pellandini salió con molestias durante el encuentro frente a Australia, lo que obligó a reorganizar nuevamente las alternativas disponibles. En ese contexto, Sebastián Dubuc pasó a desempeñarse como centro, dentro de los ajustes realizados por el cuerpo técnico para sostener el funcionamiento del equipo.

Estas modificaciones formaron parte del recorrido de Los Pumas 7s en Dubái, donde el plantel consiguió mantener un rendimiento competitivo y avanzar hasta la final pese a las dificultades para sostener una estructura estable en determinadas posiciones.