Luciano Benavides acelera en el Dakar y queda a menos de un minuto del líder en motos

El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) dio un paso clave en su objetivo de hacer historia en el Rally Dakar 2026. En la exigente etapa 10 de la competencia, el piloto salteño tuvo una actuación sobresaliente, finalizó en la tercera posición y logró escalar al segundo lugar de la clasificación general en la categoría motos, quedando a menos de un minuto del nuevo líder de la prueba.

Benavides completó la décima etapa con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 47 segundos, en un recorrido total de 420 kilómetros, de los cuales 368 fueron cronometrados. La jornada volvió a poner a prueba la resistencia física y la concentración de los competidores, en un tramo técnico y demandante que resultó determinante para la lucha por el título.

Ese registro le permitió al argentino finalizar tercero en la etapa, a solo 4 minutos y 4 segundos del ganador, el francés Adrien Van Beveren, quien se impuso con autoridad en el parcial. El resultado no solo reafirmó el buen momento deportivo de Benavides, sino que además le permitió capitalizar lo ocurrido con algunos de sus principales rivales en la general.

En lo que respecta a la clasificación acumulada, la etapa 10 marcó un punto de inflexión. El australiano Adam Sanders (Red Bull KTM), quien llegaba como líder de la general, sufrió una fuerte caída durante el recorrido, perdió varias posiciones y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título. Este incidente reconfiguró los puestos de vanguardia y abrió un nuevo escenario en la definición del Dakar.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo líder de la clasificación general en motos es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque su ventaja sobre Benavides es mínima: apenas 56 segundos cuando restan solo tres etapas para el final de una de las competencias más exigentes y prestigiosas del mundo del automovilismo y el motociclismo.

El argentino, que busca convertirse en el primer ganador nacional del Rally Dakar en motos desde que la competencia se disputa bajo el actual formato, se mantiene firme en la lucha y con claras posibilidades de dar pelea hasta el último kilómetro. La regularidad mostrada a lo largo de la prueba y su rendimiento en las etapas decisivas lo posicionan como uno de los grandes protagonistas de esta edición.

La etapa 11 del Rally Dakar se disputará este jueves y tendrá un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah. Será una de las jornadas más largas y duras de la competencia, con tramos de enlace y especiales que pueden resultar determinantes para la definición de la general.

Al-Attiyah, cerca de una nueva consagración en autos

En la categoría de autos, el catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) continúa consolidando su dominio en el Rally Dakar. En la etapa 10, finalizó en la segunda posición y se mantiene como sólido líder de la clasificación general, con una ventaja de 12 minutos exactos sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

Al-Attiyah, que compite junto a su copiloto, el belga Fabian Lurquin, transita una nueva edición del Dakar con gran regularidad y experiencia, factores que lo colocan cada vez más cerca de su sexta consagración en la prueba. El piloto catarí ya se coronó campeón en las ediciones de 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, y se perfila nuevamente como el gran candidato en la recta final de la competencia.

Con pocas etapas por disputarse, el Rally Dakar 2026 entra en su tramo decisivo, con definiciones abiertas en motos y un liderazgo cada vez más firme en autos, en una edición que mantiene la expectativa hasta el final.