Malas para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y deberá ser operado

El juvenil Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca, en una noticia que representa un duro golpe para el futbolista y para el equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena.

Los estudios realizados al jugador confirmaron posteriormente la gravedad de la lesión y determinaron que deberá ser operado. Por el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará su recuperación, aunque la certeza es que la lesión lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses.

La evaluación médica permitió establecer la necesidad de una intervención quirúrgica como primer paso de un proceso que luego continuará con un extenso período de rehabilitación. La situación obliga ahora a poner el foco en la recuperación del juvenil, que había conseguido durante 2026 un crecimiento sostenido dentro del plantel profesional y se había convertido en una de las principales figuras del equipo.

El crecimiento de Aranda durante 2026

La lesión llega en un momento especialmente significativo para la carrera de Tomás Aranda, quien a sus 19 años había irrumpido durante este año en la Primera División.

El mediocampista rápidamente consiguió hacerse un lugar dentro del plantel profesional y ganar protagonismo. Su evolución durante 2026 había sido tal que incluso recibió la camiseta número 10 para el segundo semestre, una señal del espacio que había logrado ocupar dentro de la estructura del equipo.

El juvenil había pasado de ser una presencia emergente a transformarse en uno de los nombres destacados del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Ese proceso de consolidación queda ahora interrumpido por una lesión que demandará cirugía y varios meses de recuperación.

En ese contexto, la baja adquiere una dimensión importante para el entrenador, que pierde a un futbolista que había ganado protagonismo durante el año y que se encontraba atravesando una etapa de crecimiento dentro del equipo.

Un golpe para Arruabarrena

La fractura de peroné de Aranda también representa una dificultad para Rodolfo Arruabarrena, ya que el entrenador deberá afrontar la parte decisiva de la temporada sin uno de los futbolistas que había conseguido mayor protagonismo durante 2026.

El mediocampista se había incorporado con rapidez a la dinámica del plantel profesional después de su irrupción en Primera División. Su crecimiento lo llevó incluso a recibir la camiseta número 10 para el segundo semestre.

Por eso, la lesión aparece como un freno inesperado en una etapa en la que el juvenil había conseguido establecerse dentro del equipo.

La situación se produce además cuando Boca comienza a disputar la parte decisiva de la temporada, con compromisos importantes tanto en el ámbito local como internacional. La ausencia de Aranda se extenderá durante varios meses justamente en un período de competencia relevante para el conjunto xeneize.

Operación y una larga rehabilitación

El camino de recuperación de Aranda tendrá como primer paso la intervención quirúrgica. Una vez realizada la operación comenzará una etapa extensa de rehabilitación antes de que el futbolista pueda volver a los entrenamientos.

Por el momento, los plazos definitivos no fueron informados oficialmente. La duración de la recuperación dependerá de distintos factores vinculados con la lesión y con la evolución del jugador luego de la intervención. La recuperación, por lo tanto, no estará limitada al período posterior a la operación. El futbolista deberá atravesar posteriormente el proceso de rehabilitación necesario antes de poder regresar a los entrenamientos.