Pezzella rescindió contrato con River: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo"

Llegó la hora del adiós para Germán Pezzella en River Plate. El defensor central, de 35 años, rescindió de común acuerdo el contrato que lo vinculaba con la institución y quedó en libertad de acción, después de una etapa marcada por su salida del plantel profesional y la falta de una oferta formal que conformara a las partes.

Después de dos duros meses apartado del plantel profesional, Pezzella acordó con la dirigencia del Millonario la finalización de su vínculo. En otra parte de la información se señala que el futbolista había permanecido más de un mes apartado del plantel profesional, en el marco de una situación que se volvió incómoda tanto por la trayectoria del defensor como por su condición de futbolista surgido de las inferiores del club.

El campeón del mundo integraba la denominada "banda del container", nombre con el que se identificó al grupo de futbolistas relegados que se entrenaban en el predio de Cantilo. La decisión había generado polémica, precisamente por la trayectoria de Pezzella y por tratarse de un jugador formado en River.

Finalmente, ante la falta de una oferta formal que conformara a las partes, se produjo la rescisión del contrato vigente. El defensor se llevaría cerca de dos millones de dólares como consecuencia de la salida.

Una despedida cargada de emoción

Antes de que River oficializara la desvinculación, Pezzella utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje que tuvo tono de despedida. "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", escribió el futbolista junto a una fotografía en la que aparece besando el escudo del Millonario.

Minutos más tarde, la institución hizo oficial la salida mediante un breve comunicado. Allí, River confirmó que ambas partes habían decidido terminar el vínculo contractual de común acuerdo.

"El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", señaló la institución.

El club también destacó la trayectoria del defensor, formado en sus divisiones inferiores y ganador de cinco títulos con la camiseta de River en sus dos etapas. Además, remarcó su condición de campeón del mundo y vinculó ese logro con el aporte histórico de River a la Selección Argentina.

"River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa", expresó el comunicado. La salida también generó rápidamente muestras de apoyo por parte de algunos compañeros de Pezzella, quienes utilizaron sus redes o expresaron palabras de aliento para acompañar al defensor en el cierre de su etapa en la institución.

Un campeón del mundo formado en el Millonario

La trayectoria de Pezzella en River está atravesada por los títulos conseguidos con el club y por sus éxitos con la Selección Argentina. El defensor fue campeón del mundo en Qatar 2022 y también conquistó dos Copa América con la Albiceleste. En el ámbito local, River fue el único club argentino en el que actuó. Su carrera también incluyó pasos por Betis, de España, y Fiorentina, de Italia.

Con su salida en libertad de acción, Pezzella cerró su segundo ciclo en River. Durante esta última etapa disputó 50 partidos oficiales y marcó un gol. Su contrato tenía vigencia hasta fines de 2027, pero finalmente fue rescindido antes de esa fecha.

En el acumulado de sus dos etapas con el Millonario, el defensor disputó 119 encuentros y convirtió seis goles.

La salida de los jugadores apartados

La desvinculación de Pezzella no constituye un caso aislado dentro del proceso que atraviesa River con los futbolistas que fueron apartados del plantel profesional. No es el primer jugador relegado que arregla su salida mediante una rescisión contractual. La información también menciona los casos de Maxi Meza, Independiente; Paulo Díaz, Atlanta United; y Alex Woiski, Deportivo Táchira, quienes se fueron libres.

A ellos se suma Juanfer Quintero, Independiente Medellín, quien no se reincorporó luego de su participación en el Mundial. El escenario se originó cuando Pezzella fue uno de los 15 jugadores que, al no ser tenidos en cuenta por Eduardo Coudet, fueron apartados del plantel del Millonario por decisión de la directiva del club de Núñez.

Sobre esta situación, Stefano Di Carlo se había referido recientemente en conferencia de prensa. "Para poder incorporar tenés que sacar", sostuvo, al explicar la complejidad que implicaba administrar una cantidad importante de jugadores apartados por una cuestión deportiva.

La explicación de la dirigencia

Di Carlo también reconoció que el proceso tuvo dificultades en las formas. Según expresó, la decisión respondió a un momento crítico y a una necesidad acuciante de la institución.

El dirigente sostuvo que los jugadores "no debieron haber sido separados con tal velocidad", aunque señaló que la determinación de fondo era sostenida por la dirigencia. También reconoció que las formas y maneras utilizadas fueron un error que los dirigentes asumieron y que posteriormente intentaron corregir, aunque los futbolistas prefirieron dejar la situación como estaba.

En ese contexto, Di Carlo remarcó la necesidad de asumir responsabilidades y aseguró que, en el trato personal durante el proceso de salida, fueron respetuosos con cada jugador.

También señaló que, de los 12 jugadores separados, se estaba trabajando sobre sus respectivas salidas y respetando la voluntad de cada uno. En materia patrimonial, afirmó que no se le había generado ningún perjuicio al club y que el mercado conocía el valor de cada futbolista.

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte... pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026

¿Dónde continuará su carrera?

Con la rescisión ya acordada y su libertad de acción confirmada, ahora resta conocer cuál será el próximo destino de Pezzella. Aún no se conoce dónde continuará su carrera, aunque durante los últimos días había recibido sondeos provenientes de Emiratos Árabes.

El bahiense deberá definir ahora el siguiente capítulo de una trayectoria que tuvo a River como único club argentino y que también incluyó experiencias en España e Italia.

La despedida marca, además, el cierre de un segundo ciclo en el club en el que se formó. Pezzella deja River después de 50 partidos y un gol en su última etapa, y con un registro global de 119 encuentros y seis tantos con la camiseta del Millonario.