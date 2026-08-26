River se juega todo ante Independiente Santa Fe por los cuartos de la Sudamericana

River afronta esta noche un partido clave para su continuidad en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Independiente Santa Fe de Colombia desde las 21:30, en el Estadio Monumental, por el encuentro de vuelta de los octavos de final del certamen continental.

La serie llega completamente abierta después del 0-0 registrado en el partido de ida en Bogotá. El resultado dejó todo por definirse en Buenos Aires y convirtió al encuentro de esta noche en una instancia determinante para el futuro internacional del Millonario.

River deberá conseguir una victoria para avanzar directamente a los cuartos de final. Si el empate vuelve a repetirse después de los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante la definición por penales. El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR. El partido será televisado por DSports, Paramount+ y Disney+.

Para River, el objetivo es claro: aprovechar la condición de local y cerrar en el Monumental una serie que permanece sin ventajas después del primer enfrentamiento.

Un rival que llega con la serie igualada

El 0-0 de la ida dejó una particularidad central para el encuentro de esta noche: ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en Bogotá. La igualdad significa que River no cuenta con margen para especular con un resultado que le permita avanzar. Una nueva paridad obligará a definir al ganador desde los doce pasos, mientras que una victoria le permitirá al conjunto argentino asegurarse el pasaje a la siguiente instancia.

El Millonario llega a este compromiso después de haber realizado una destacada campaña durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana. River terminó primero en el Grupo H con 14 unidades, una producción que le permitió quedarse con la clasificación directa a los octavos de final. Ese primer puesto tuvo una consecuencia importante: el equipo no necesitó disputar los playoffs previos a los octavos y avanzó directamente a esta instancia.

Ahora, con la serie frente a Independiente Santa Fe todavía abierta, River deberá ratificar en su estadio el lugar que se ganó durante la fase de grupos.

Recuperaciones y una baja de último momento

Para afrontar el partido, River recuperó a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dos piezas importantes para la estructura del equipo.

Sin embargo, la preparación del encuentro también estuvo marcada por una baja significativa. Lautaro Rivero sufrió una lesión que fue confirmada a pocas horas del partido, por lo que no estará disponible para el duelo ante el conjunto colombiano. La situación obligó a Eduardo Coudet a definir una alternativa para conformar la defensa y completar el equipo que saldrá al campo de juego del Monumental.

La combinación entre los futbolistas recuperados y la baja de Rivero marca uno de los aspectos previos más relevantes de una noche en la que River buscará resolver la serie en los 90 minutos.

La posible formación de River

De acuerdo con la formación prevista, el Millonario saldría al campo de juego con:

Arquero: Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Mediocampistas: Aníbal Moreno y Tobías Andrada.

Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Mediapuntas: Thiago Almada, Ángel Correa y Joaquín Freitas.

Thiago Almada, Ángel Correa y Joaquín Freitas. Delantero: Sebastián Driussi.

Sebastián Driussi. Director técnico: Eduardo Coudet.

La presencia de Montiel y Acuña representa el regreso de dos futbolistas importantes, mientras que la ausencia de Lautaro Rivero aparece como la principal novedad negativa en la previa inmediata del encuentro.

El camino hacia los octavos

La campaña de River en la Copa Sudamericana tuvo un rendimiento destacado durante la fase de grupos. El conjunto de Núñez terminó en lo más alto del Grupo H, con 14 puntos, y consiguió así el pase directo a los octavos de final. Ese desempeño le permitió evitar la instancia de playoffs y llegar a la etapa de eliminación directa con la posibilidad de definir su continuidad como local frente a Independiente Santa Fe.

Pero la serie comenzó en Bogotá con un empate sin goles que dejó todo pendiente. El 0-0 significó que ninguno pudo establecer una diferencia y que el Monumental será el escenario donde se conocerá al equipo que avanzará entre los ocho mejores del torneo.

El contexto obliga a River a asumir la responsabilidad del partido en condición de local. Una victoria le permitirá continuar en el certamen sin necesidad de atravesar una definición desde el punto penal. Si el encuentro termina nuevamente empatado, en cambio, la clasificación se decidirá mediante penales.

El premio: Vasco da Gama

Más allá de la importancia inmediata del partido, la serie ante Independiente Santa Fe también tiene un objetivo posterior definido. El ganador enfrentará a Vasco da Gama de Brasil en la siguiente instancia.

Por eso, la noche del Monumental no solamente determinará quién supera los octavos de final, sino también quién obtiene el derecho de continuar su recorrido en la Copa Sudamericana y medirse con el conjunto brasileño.

River llega a esta instancia con el antecedente de haber terminado primero en su grupo, pero ahora afronta un escenario completamente diferente: una serie de eliminación directa, un 0-0 en la ida y la necesidad de definir en casa su continuidad.