Manu La Serna avanza en Buenos Aires tras una gran victoria

El tenista catmarqueño Juan Manuel La Serna (21) sigue avanzando con paso firme y no pudo comenzar la temporada tenística de mejor manera. Este miércoles y tras más de dos horas de partido, obtuvo una importante victoria, sacando del Challenger 50 del Tenis Club Argentino, al primer cabeza de serie y 227 de la ATP, Santiago Rodríguez Taverna, ubicándose entre los ocho mejores del certamen porteño.

El catamarqueño comenzó con solidez tomando rapidez ventajas de hasta 4.0 en el primer set, a partir de allí el porteño ajustó el juego logrando finalmente Manu cerrar el set en el tie break por 7-2. En la segunda manga La Serna tomó ventajas de 2.1, 3.2, 5.3 para cerrar el set final por 6.3.

Ahora por el pase a las semifinales, La Serna jugará con el italiano Franco Agamenone, vencedor del brasilero Puccinelli de Almeida.

El tenista del Valle Central agradeció a todos los que le escriben y partió a la prueba dobles en la que, junto al correntino L. Midòn, enfrentaban a Alves y Boscardin, ambos de Brasil. Terminado el evento, el tenista partirá a Brasil a seguir la gira de Challengers programada en la ciudad de Itajaí, estado de Sta. Catarina.