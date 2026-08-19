"De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve": la dura carta de Chiqui Tapia

A un mes de la final del Mundial entre Argentina y España, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, decidió responder públicamente a las versiones que circularon después de aquella definición y que pusieron bajo sospecha a la Selección argentina.

El dirigente publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó las acusaciones contra el equipo de Lionel Scaloni y reclamó una disculpa por parte de quienes difundieron esas versiones. La publicación de Tapia llegó exactamente un mes después de aquella final y estuvo atravesada por una fuerte crítica hacia quienes, según sostuvo, instalaron la idea de que el seleccionado argentino se había entregado.

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado", escribió el titular de la AFA.

Su planteo no se limitó a cuestionar el contenido de aquellas versiones. Tapia también apuntó contra quienes las difundieron y, según sostuvo, nunca reconocieron posteriormente que se habían equivocado ni se retractaron de sus acusaciones.

El reclamo de una disculpa

Uno de los ejes centrales del mensaje del presidente de la AFA fue precisamente la ausencia de una disculpa después de un mes. "Después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: 'Nos equivocamos'", afirmó Tapia.

A partir de esa definición, el dirigente cuestionó la conducta de quienes, según su planteo, instalaron una historia y alimentaron una sospecha durante varios días para luego dejar pasar el tiempo sin asumir responsabilidad por lo que habían dicho.

"Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada", sostuvo.

Para Tapia, el paso de las semanas no debería borrar el contenido de aquellas acusaciones ni hacer desaparecer la responsabilidad de quienes las formularon. Su mensaje reclamó, en ese sentido, que quienes señalaron a los integrantes de la Selección reconozcan el error.

La defensa de los jugadores y del cuerpo técnico

El mensaje del presidente de la AFA también estuvo dirigido a defender a los futbolistas y al cuerpo técnico frente a los cuestionamientos que recibieron después de la final. Tapia sostuvo que mientras los integrantes de la Selección estaban dentro de la cancha disputando el partido, hubo quienes desde afuera adoptaron una posición completamente diferente.

"Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones", afirmó.

La acusación del titular de la AFA se enfocó así en lo que consideró un intento de afectar la imagen de un equipo que, según su planteo, había construido un reconocimiento entre millones de personas.

En ese marco, Tapia defendió tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico y rechazó las versiones que pusieron en duda el compromiso del plantel durante la final.

"De tratar de traidores a los jugadores ..."

La parte más contundente del mensaje estuvo vinculada con una de las acusaciones más graves que, según Tapia, fueron formuladas contra los integrantes del seleccionado: haberlos señalado como "traidores". "De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado", escribió.

La frase sintetizó la posición del dirigente frente a las versiones que circularon después de la definición ante España. Para Tapia, no se trata de una discusión que pueda quedar simplemente atrás por el transcurso del tiempo. En otro tramo de su publicación, insistió con esa idea y advirtió: "No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada".

El planteo del presidente de la AFA apunta así directamente contra quienes realizaron las acusaciones y posteriormente, según sostuvo, optaron por no reconocerlas públicamente.

"Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar"

En el cierre de su publicación, Tapia volvió a defender a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la Selección frente a las críticas relacionadas con la final. El dirigente sostuvo que quienes estuvieron dentro de la cancha no tienen nada que reprocharse por lo ocurrido en aquella definición y vinculó esa postura con los valores que, según su mensaje, representa el seleccionado.

"Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa", remarcó. Luego, Tapia centró su cierre en el esfuerzo que, según afirmó, realizaron los futbolistas durante aquella jornada.

"Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie", escribió.

La publicación terminó con una frase que resumió toda su postura frente a la polémica: "Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí".

Un mes después, una respuesta directa

El mensaje de Claudio "Chiqui" Tapia se produjo un mes después de la final del Mundial entre Argentina y España y tuvo como eje central las versiones que cuestionaron el desempeño y el compromiso de la Selección.

El presidente de la AFA calificó aquellas versiones como una "mentira", una "operación" y una "campaña miserable", y reclamó que quienes las difundieron asuman su responsabilidad.

Su mensaje incluyó una defensa explícita de los jugadores y del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, una crítica a quienes, según sostuvo, sembraron odio, dividieron y ensuciaron la imagen del equipo, y un rechazo contundente a las acusaciones que llegaron al punto de calificar de "traidores" a los futbolistas.

A un mes de aquella definición, Tapia decidió poner nuevamente el tema en el centro de la escena con una respuesta directa. Para el titular de la AFA, las acusaciones no pueden quedar diluidas por el paso del tiempo: quienes estuvieron en la cancha, sostuvo, dejaron todo y no tienen nada que explicar; quienes realizaron las acusaciones, en cambio, todavía tienen pendiente una respuesta.