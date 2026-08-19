Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y avanzan en el Mundial de Hockey

Las Leonas dieron este miércoles un nuevo paso en el Mundial de hockey sobre césped al vencer 2-0 a Escocia en la tercera y última fecha del Grupo B. Con este resultado, la Selección argentina aseguró su clasificación a la siguiente fase de la competencia que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Bélgica, donde el equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió imponerse gracias a los goles de su capitana, María José Granatto, en el primer cuarto, y de Lara Casas, en el tercero.

La victoria permitió a la Argentina cerrar la primera etapa con 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate. Las Leonas habían comenzado su participación con una igualdad 1-1 ante Estados Unidos y luego consiguieron una victoria 3-2 frente a Alemania. El triunfo ante Escocia completó una primera fase positiva y les permitió alcanzar el objetivo de avanzar de ronda.

Los resultados de Argentina en el Grupo B fueron:

Argentina 1-1 Estados Unidos , en el debut.

, en el debut. Argentina 3-2 Alemania , en la segunda fecha.

, en la segunda fecha. Argentina 2-0 Escocia , en la tercera y última fecha.

, en la tercera y última fecha. Total: 7 puntos.

Granatto abrió el partido y Casas selló la victoria

El equipo argentino encontró en María José Granatto la primera diferencia del encuentro. La capitana convirtió durante el primer cuarto para poner a Las Leonas en ventaja ante Escocia.

La Selección mantuvo la diferencia y logró ampliar el marcador en el tercer cuarto, cuando Lara Casas marcó el segundo tanto argentino. El 2-0 terminó siendo suficiente para asegurar la victoria y cerrar la participación en el Grupo B con la clasificación a la siguiente instancia.

El resultado también permitió que Argentina llegara a la nueva fase con una posición favorable, aunque la composición definitiva del grupo todavía depende de los partidos restantes de la primera ronda.

Cómo será la siguiente fase

En la próxima instancia, Las Leonas integrarán un nuevo grupo junto con el segundo clasificado del Grupo B, que saldrá del partido entre Estados Unidos y Alemania, y los dos equipos que avancen del Grupo C, integrado por Bélgica, España e Irlanda.

El sistema de competencia establece que cada selección avanzará a la nueva zona con los puntos obtenidos frente al rival que ya haya enfrentado durante la primera ronda. Por ese motivo, para Argentina sería favorable que Alemania consiga la clasificación, ya que de esa manera Las Leonas comenzarían la siguiente fase con tres unidades.

La nueva instancia tendrá además una recompensa concreta: los dos primeros equipos del grupo se clasificarán a las semifinales. Por eso, el objetivo argentino ya no será solamente avanzar, sino ubicarse entre las dos mejores selecciones de su nueva zona.

El desafío de volver a ser protagonistas

Las Leonas llegan a esta instancia con una historia destacada en el Mundial. La Selección argentina fue campeona del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010, dos títulos que forman parte de los principales antecedentes del equipo en la competencia. En la última edición, Argentina volvió a estar entre las protagonistas y alcanzó la final. Sin embargo, terminó como subcampeona tras perder el partido decisivo frente a Países Bajos.

El seleccionado neerlandés representa además uno de los principales desafíos de la competencia. Países Bajos ganó los últimos tres Mundiales y es el máximo ganador histórico del torneo, con nueve títulos.

Con ese antecedente, Las Leonas buscarán avanzar en la competencia y volver a instalarse en las instancias decisivas, mientras continúa el camino hacia la definición del campeonato.

El Mundial continuará hasta el 29 de agosto

El Mundial de hockey 2026 comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el sábado 29 del mismo mes, fecha prevista para la gran final.

El partido decisivo tendrá como escenario el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo. La Selección argentina ya dejó atrás la primera etapa después de cumplir con el primer objetivo: terminar entre los equipos clasificados a la siguiente ronda. Ahora deberá afrontar una nueva zona, en la que cada punto tendrá un peso determinante debido al sistema que arrastra los resultados obtenidos ante los rivales ya enfrentados.

El triunfo ante Escocia cerró una primera fase en la que Argentina acumuló 7 puntos, con una victoria ante Alemania, un empate frente a Estados Unidos y otro triunfo ante Escocia. A partir de ahora, el equipo dirigido por Fernando Ferrara tendrá por delante una nueva instancia y la posibilidad de pelear por uno de los dos lugares que otorgan el pase a las semifinales.

Las Leonas, campeonas en 2002 y 2010 y subcampeonas en la última edición, buscarán así mantenerse entre las protagonistas de un torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta. El camino continuará con un nuevo grupo, mientras el objetivo final permanece claro: avanzar hasta las semifinales y volver a luchar por el título mundial.