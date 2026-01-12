Manu La Serna se quedó con un triunfazo en el Challenger de Buenos Aires

El inicio de la temporada tenística no pudo ser más exigente ni más gratificante para Manuel La Serna. En el marco del Challenger 50 de Buenos Aires, el joven catamarqueño (453° ATP) demostró que tiene la madurez necesaria para sacar adelante partidos de alta tensión, derrotando al porteño Bautista Torres (363°) con parciales de 6-1, 2-6 y 6-4.

El encuentro fue un reflejo de la resiliencia deportiva. La Serna comenzó con una superioridad absoluta, barriendo la primera manga con un sólido 6-1 que vaticinaba un trámite sencillo. Sin embargo, el rigor del clima y el desgaste físico pasaron factura en el segundo set, donde Torres recuperó terreno para igualar el marcador con un 6-2 a su favor.

El set definitivo fue una prueba de fuego para "Manu". El tenista catamarqueño llegó a estar en desventaja de 0-2 y 1-3, lo que parecía inclinar la balanza hacia el lado del porteño. No obstante, ajustó sus golpes, recuperó la agresividad y logró revertir la historia para cerrar el partido con un 6-4, aprovechando con determinación la primera bola de partido que tuvo a disposición tras casi tres horas de combate.

El camino de La Serna en el cuadro de singles continuará en los octavos de final, donde aguarda por el vencedor del duelo entre el bonaerense Santiago Rodríguez Taverna (primer preclasificado del certamen) y el rumano Gabi Boitan, proveniente de la fase clasificatoria.

Además de su camino individual, el catamarqueño mantendrá su actividad en la modalidad de dobles. En dupla con el correntino Lautaro Midón (230° ATP), buscarán avanzar de ronda frente a la pareja brasileña integrada por Mateus Alves y Pedro Boscardin Dias.