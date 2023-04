Martín Demichelis tranquilizó a River e hizo una revelación: "No tengo redes y no veo ese exitismo que se genera"

Martín Demichelis asistió a la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 ante Independiente. River fue muy superior a su rival y dominó todo el partido, incluso podría haber hecho algún gol más.

El entrenador prefirió mantenerse cauto, fiel a su estilo, y contó una intimidad de su cotidianeidad para bajar las expectativas: “Me levanto a las 5.30 de la mañana para ir al River Camp y vuelvo a la noche. Cuando regreso, estoy con mi mujer y no prendo la tele a menos que sea para ver un partido. No tengo redes y no veo ese exitismo que se genera”.

Si bien intentó bajar las expectativas sobre su equipo, Demichelis se mostró contento por el resultado y el funcionamiento: “Cerramos en líneas generales un buen partido. Haber ganado un clásico sin sobresaltos me hace volver muy contento a mi casa”. En ese sentido, agregó: “Estamos bien, pero se puede estar mejor. Particularmente me voy muy conforme, aunque pudimos convertir más”.

El Millonario tendrá una seguidilla importantísima para sus aspiraciones, ya que jugará el próximo viernes contra Atlético Tucumán de visitante, luego con Fluminense en Brasil el martes 2 de mayo y el domingo 7 será local en el Superclásico ante Boca.