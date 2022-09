Messi, con un estado gripal, no jugaría ante Jamaica: su reemplazante podría ser Julián Álvarez.

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi no estaría presente en el amistoso ante Jamaica debido a un cuadro gripal que presentó en la llegada del equipo a Nueva York, la sede en el que se disputará el partido.

El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni no arriesgará al jugador del PSG y le dará descanso en este partido amistoso que servirá solo para hacer algunas evaluaciones de cara al Mundial de Qatar. Si bien aún no se definió el reemplazante del capitán, su lugar podría ser ocupado por Julián Álvarez ya que Paulo Dybala, un candidato natural a ese puesto y esa función en la cancha, llegó con algunas molestias musculares y preferirían no arriesgarlo de entrada. El futbolista de la Roma tendría su oportunidad en el segundo tiempo.

Pero además de Messi, Scaloni evalúa muchos más cambios respecto al equipo que se impuso a Honduras por 3-0.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez estará en lugar de Gerónimo Rulli, mientras que Cristian “Cuti” Romero reemplazará a Germán Pezzella. Nicolás Otamendi tiene grandes posibilidades de ingresar por Lisandro Martínez, mientras que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico parecieran ganar las pulseadas para jugar en los laterales.

En la mitad de la cancha también habría novedades. El entrenador le daría descanso a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, y pondría en su lugar a Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister. Finalmente, Ángel Di María estará en lugar del Papu Gómez.

La intención de Scaloni es rotar en la segunda mitad para darle minutos a otros futbolistas que están peleando por un puesto en la lista de convocados para el Mundial.

Posible formación de la Selección argentina vsJamaica

Arquero

Emiliano Martínez

Defensores

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Giovani Lo Celso

Delanteros

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Ángel Di María

Director Técnico

Lionel Scaloni.