Messi explotó contra el árbitro tras el debut del Inter Miami: lo fue a buscar a su vestuario

El estreno de Inter Miami como campeón de la MLS estuvo muy lejos de las expectativas. La derrota por 0-3 ante Los Ángeles FC, en condición de visitante y en el mítico Memorial Coliseum, ante más de 75 mil espectadores, marcó un comienzo adverso para el conjunto de Florida. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que capturó la atención fue lo sucedido tras el pitazo final.

En los pasillos internos del estadio, Lionel Messi mostró una faceta pocas veces vista. El capitán argentino, visiblemente molesto, intentó perseguir al árbitro del partido hasta su vestuario, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Solo la intervención de su amigo y compañero uruguayo Luis Suárez evitó que la situación escalara y pudiera derivar en una sanción grave.

El malestar del rosarino de 38 años tuvo un origen claro: las sistemáticas infracciones que recibió durante el encuentro y que, a su entender, no fueron debidamente sancionadas. Según las estadísticas del partido, a la "Pulga" apenas le cobraron dos infracciones de todas las que le cometieron. En contraste, los rivales solo recibieron una tarjeta amarilla en todo el encuentro.

Ya sin la camiseta —que había intercambiado con el gabonés Denis Bouanga, figura del partido— pero aún con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, Messi caminó junto a la terna arbitral encabezada por el canadiense Pierre Luc Lauziere. En las imágenes difundidas, se lo observa increpando al juez mientras se dirigían hacia la zona de vestuarios.

No conforme con el intercambio verbal, el capitán argentino continuó detrás de los árbitros vestidos de amarillo rumbo al sector reservado a las autoridades. Al advertir la situación, Suárez intentó frenarlo sujetándolo del brazo. Sin embargo, Messi logró desmarcarse e ingresar unos pasos más allá, en un sector donde la cámara que registraba la escena ya no alcanzó a captarlo.

Desde el inicio del encuentro se lo vio incómodo con el arbitraje de Luc Lauziere, al que consideró permisivo y poco confiable. Su rebeldía, en ese contexto, terminó siendo lo más destacado de un Inter Miami que volvió a exhibir problemas de falta de solidez defensiva.

Un antecedente disciplinario aislado

La reacción de Messi sorprendió también por su historial disciplinario en la liga. Desde su llegada a la MLS en 2023, el argentino solo recibió una sanción, aplicada en julio del año pasado por el Tribunal de Disciplina tras ausentarse del Juego de las Estrellas organizado por la Liga.

En términos estadísticos:

89 partidos disputados con la camiseta rosa.

Ocho tarjetas amarillas recibidas.

Una sanción disciplinaria en 2024 por no participar del All-Star Game.

Ese contexto refuerza la excepcionalidad de la escena vivida en Los Ángeles.

El análisis de Mascherano

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Javier Mascherano analizó la derrota y calificó el 3-0 como un resultado "relativamente mentiroso".

"Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", sostuvo.

Los goles del conjunto angelino fueron convertidos por:

El venezolano David Martínez.

El gabonés Denis Bouanga.

El salvadoreño Nathan Ordaz.

Mascherano evitó dramatizar la caída: "Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho". Además, subrayó que hubo pasajes en los que su equipo logró controlar el partido.

El entrenador fue categórico al descartar análisis individuales: "Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo".

Un inicio exigente y nuevo estadio en el horizonte

El calendario no dará respiro al Inter Miami. El próximo compromiso será el clásico ante Orlando City, el domingo 1 de marzo a las 21:00 (hora argentina), nuevamente en condición de visitante.

El equipo afrontará un arranque particular de temporada con cinco partidos consecutivos fuera de casa. La razón es la inminente inauguración de su nuevo estadio: el Freedom Park, cuyo estreno está previsto para el 4 de abril frente a Austin. Ubicado en el corazón de la ciudad de Miami, cerca del aeropuerto, el nuevo recinto marcará el adiós al Chase Stadium, en Fort Lauderdale.

En medio de ese contexto de transición institucional y deportiva, el debut dejó más interrogantes que certezas. Y una imagen poco habitual: la de Messi, capitán y emblema, desbordado por la frustración y decidido a exigir explicaciones hasta la puerta misma del vestuario arbitral.