River visita a Vélez por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encunestro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por German Delfino. Además contará con la transmisión de ESPN Premium.

El arquero campeón del mundo recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular.

El regreso de Franco Armani representa un refuerzo interno para el "Millonario", que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras superar un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán.

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.

Del lado del "Fortín", el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

Por su parte, el conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aun así, sigue liderando la Zona A con once unidades.

Vélez vs. River: datos y posibles formaciones:

Torneo: Apertura 2026.

Apertura 2026. Fecha: 6.

6. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Hora: 19:15 - TV: ESPN Premium.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.