Messi, entre lágrimas: "Esperé esto hace mucho tiempo"

Argentina goleó a Bolivia en el Monumental, con una memorable actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles. De esta manera, la Selección cerró la triple fecha por Eliminatorias Sudamericanas en una jornada especial por la vuelta del público y porque se trató del primer juego como local tras la obtención de la Copa América en Brasil. Sobre cómo vivió aquella gesta y en particular este juego que le permitió a los hinchas ovacionar a los jugadores, Lionel Messi se refirió visiblemente emocionado.

“Con mucha ansiedad y muchas ganas de poder disfrutarlo. Esperé mucho tiempo esto. Ganamos el partido que era lo importante, ahora a disfrutar”, fueron las primeras palabras del capitán argentino, quien no pudo contener las lágrimas en diálogo con TyC Sports. “Busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio. Es un momento único cómo se dio. Después de de tanto esperar, no había mejor manera que esta. Poder estar hoy acá festejando es increíble. Con mi mamá, mis hermanos en la tribuna, estoy muy feliz”, alcanzó a decir La Pulga, quien no pudo continuar hablando.

Lionel Messi redondeó una formidable actuación ante Bolivia porque con sus tres goles batió el récord de Pelé a nivel selecciones sudamericanas, que el brasileño poseía con 77 goles. El rosarino marcó su 79º tanto con Argentina a los 43 minutos del segundo tiempo, de zurda al tomar un rebote, y fue el tercero de una cuenta que comenzó a los 13 del período inicial con un golazo, también de izquierda, previo caño a Luis Haquín, y continuó con una anotación de derecha a los 19 del complemento tras eliminar a Jairo Quinteros, para pararse en la sexta posición a nivel mundial en los seleccionados, ya que con estas conquistas también superó al iraquí Hussein Saeed (78).

Y por si esto fuera poco, alcanzó al oriundo de Zambia, Godfrey Chitalu, aunque éste se establece en el quinto lugar mundial por tener un mejor coeficiente que Leo. La diferencia entre Messi y Pelé son la cantidad de partidos jugados y el promedio de eficacia, siendo que el argentino lo superó con 152 juegos (0.51) y el brasileño lo hizo con 92 presencias (0.84). También es real que los tiempos cambiaron y los partidos son ahora más ajustados que en las décadas del '50, '60 y '70, cuando se destacó Pelé con Brasil -tres títulos mundiales- y con Santos en su país.

En diciembre del año pasado, Lio ya se había quedado con otra marca “imposible” de Pelé: superó con el Barcelona los 643 tantos que había firmado en un único club, el Santos de Brasil.

Hace poco, Messi se refirió a este registro y comentó, tras marcarle a Ecuador (también le hizo un triplete en el último partido de las pasadas Eliminatorias para Rusia 2018, en un 3-1 de visitante) en la Copa América de Brasil, en la que se sacó la espina de ser campeón. “La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa”, dijo entonces el '10' en el contacto con la prensa. El primero en su carrera se lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza. El dueño de este duelo goleador es el portugués Cristiano Ronaldo, que lleva 111 tantos en 182 partidos.

Apenas arribó al estadio Monumental, Messi recibió un gran cariño. No solo de la gente, sino también de los utileros de la selección argentina que le prepararon la mejor bienvenida. El anillo del estadio de River Plate estaba completamente ploteado con imágenes de la última Copa América conquistada ante Brasil en el mismísimo Maracaná.