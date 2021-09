Messi se recuperó de las molestias y sería titular ante el Manchester City

El director técnico de París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó este lunes que Lionel Messi está "bien" de la lesión de la rodilla izquierda y que seguramente será convocado para jugar el martes contra Manchester City por la Liga de Campeones.



"Messi se entrenó bien y está disponible para jugar. Nunca confirmo el equipo antes y vamos a esperar a mañana", dijo Pochettino en la conferencia de prensa previa al compromiso contra el City por la segunda fecha del grupo A de la Champions.



El entrenador santafesino no dio detalles del estado físico de Messi, quien se perdió los últimos dos partidos por una contusión ósea en la rodilla izquierda pero adelantó que será parte de la convocatoria.



Después del tema Messi, las consultas de la prensa estuvieron centradas en el ambiente del plantel luego de las imágenes de Kylian Mbappé reclamando que su compañero Neymar no le "pasa" la pelota.



"Son competidores, quieren ganar y meter goles. Son cosas que pasan en el campo de juego, hablé con ellos individualmente y también hablaron entre ellos. Por más que haya roces o pequeñas cosas, se crea una onda expansiva pero hay cosas que hacen ruido afuera y adentro no es nada", lo minimizó.

Sobre el partido del martes contra Manchester City, Pochettino elogió a Josep "Pep" Guardiola, al que consideró el "mejor entrenador del mundo", y aseguró que, a diferencia del rival, su equipo está "en construcción".



"Eso es un hecho, no es una opinión ni es debatible. Vamos a jugar contra el City, que está bajo la mano del mejor DT del mundo y también está construyendo el sueño de ganar la Champions League", remarcó.



"Para nosotros también es un sueño pero tenemos un club de 50 años de historia y estos procesos necesitan paciencia y también inversión. No somos hipócritas. El City, en este proceso, está más adelante que PSG", agregó.



Luego de su ausencia, Messi reaparecerá en el partido de la segunda fecha del grupo A de la Champions League ante Manchester City que se jugará mañana a las 16 en el Parque de los Príncipes.



En el debut en la Liga de Campeones de Europa, PSG empató 1-1 ante Brujas, en Bélgica, con el tridente ofensivo integrado por Neymar, Kylian Mbappé y Messi desde el arranque.