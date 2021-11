Messi retomó los entrenamientos con el PSG y Mauricio Pochettino sentenció: No está lesionado

El PSG vivió una mañana a pura sonrisa con la presencia de prácticamente todos sus jugadores en el entrenamiento, entre ellos Lionel Messi y Sergio Ramos, dos de los más esperados por el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino y por los hinchas, luego de las diferentes lesiones que los marginaron de la consideración del DT en el último tiempo.

El delantero rosarino arrastraba una molestia muscular que hizo que solo jugara unos minutos en el partido que la Selección argentina jugó ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias, y aunque completó todo el clásico ante Brasil, no lo hizo en el nivel en el que acostumbra, acaso para no forzar la zona afectada.

Sobre la presencia o no de La Pulga en el partido de mañana ante PSG, el DT mencionó: “No está lesionado, no está en el parte médico, pero eso no significa que vaya a jugar porque para eso se tienen en cuenta otros parámetros que analizaré esta tarde”.

Lionel Messi y Mauricio Pochettino en el entrenamiento del PSG (AP).

Las declaraciones de Mauricio Pochettino antes del partido entre PSG y Nantes por la Ligue 1 de Francia