Messi vuelve a jugar con Inter Miami en una nueva jornada de la MLS: hora, formaciones y cómo ver en vivo

Luego del triunfo 2-0 ante New York City FC en el que dio una asistencia, Lionel Messi volverá a jugar este sábado cuando el Inter Miami visite al Atlanta United de Gerardo Martino por la jornada 30 del certamen estadounidense.

El equipo de La Florida afronta una nueva jornada de la MLS con la tranquilidad de ya haber asegurado su lugar en los playoffs. Este sábado, desde las 20.30 hora de Argentina, el equipo de Cristian "Kily" González visita al Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, en un duelo clave para ambos conjuntos. El encuentro será transmitido a través de la plataforma Apple TV.

Las Garzas vienen de imponerse 2-0 ante New York City FC en el Nu Stadium de Miami, con goles de los argentinos Rodrigo De Paul y Germán Berterame. Lionel Messi fue determinante: asistió a De Paul en el primer tanto y participó activamente en la jugada del segundo.

Tras ese triunfo, el entrenador anticipó que realizará cambios en la formación para administrar el desgaste físico del plantel, aunque el astro rosarino se mantendría en el 11 titular.

Por su parte, Atlanta United llega motivado tras golear 3-0 a Montreal como visitante. El exjugador de River Giuliano Galoppo marcó el segundo gol y el equipo de Gerardo Martino busca alejarse de la zona baja de la Conferencia Este para soñar con la clasificación a los playoffs.

Ambos equipos llegan con objetivos claros: Inter Miami busca mantener el envión tras sellar su pase a la postemporada, mientras que Atlanta United necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

Las probables formaciones de Atlanta United e Inter Miami para el partido de la MLS

La posible alineación de Atlanta United: Lucas Hoyos; Matthew Edwards, Paulo Díaz, Junior Alonso, Elías Báez; Mauricio Amaro; Jay Fortune, Alexey Miranchuk, Miguel Almirón, Giuliano Galoppo; Breel Embolo. DT: Gerardo Martino.

El probable once de Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael Dos Santos, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian González.

Dónde ver en vivo Atlanta United vs Inter Miami

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será televisado por la plataforma Apple TV desde las 20.30 horas de Argentina. El árbitro designado es Allen Chapman.