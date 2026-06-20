Miguel Almirón hizo historia en el Mundial 2026: fue el primer expulsado por la nueva "Ley Vinícius"

El Mundial 2026 registró un hecho inédito con la primera expulsión vinculada a una de las nuevas reglas incorporadas para el torneo. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista sancionado por la denominada "Ley Vinícius", una disposición que prohíbe a los jugadores taparse la boca al dirigirse a un rival dentro del terreno de juego.

La acción ocurrió a los 48 minutos del primer tiempo durante el encuentro entre Paraguay y Turquía. El árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros revisó mediante el sistema VAR una situación protagonizada por Almirón y el defensor turco Mert Müldür.

Según la revisión arbitral, el futbolista paraguayo mantuvo un intercambio verbal con su adversario mientras cubría su boca con la mano, una conducta que la nueva normativa sanciona de manera directa.

Tras analizar las imágenes, el juez mostró la tarjeta roja y expulsó al jugador, quien quedó así registrado como el primer futbolista en ser sancionado bajo esta reglamentación en una Copa del Mundo.

Qué establece la "Ley Vinícius"

La norma fue impulsada por la International Football Association Board (IFAB) y aprobada por la FIFA para su aplicación durante el Mundial 2026.

El objetivo es evitar que los futbolistas oculten expresiones ofensivas, insultos o comentarios discriminatorios mediante el gesto de cubrirse la boca mientras hablan con otros jugadores.

Aunque su denominación no es oficial, la regla comenzó a ser conocida popularmente como "Ley Vinícius" a raíz de una polémica ocurrida en febrero de este año durante un partido de la Champions League entre Real Madrid y Benfica.

En aquel encuentro, el brasileño Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni le habría dirigido una expresión racista mientras se cubría la boca con la camiseta, una situación que generó repercusión internacional y reavivó el debate sobre los mecanismos para combatir conductas discriminatorias en el fútbol.

A partir de esta modificación reglamentaria, cualquier jugador que mantenga una conversación con un rival mientras se tapa la boca puede recibir una expulsión directa, independientemente de que el contenido de sus palabras pueda ser comprobado o no.

La sanción a Almirón marcó así el primer antecedente de una medida que promete generar debate y que ya comenzó a tener impacto en el desarrollo del Mundial 2026.