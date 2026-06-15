Plan Canje por el Mundial: cómo entregar tu televisor usado y recibir un Smart TV nuevo

El Plan Canje de televisores impulsado por una reconocida marca en la Argentina se presenta como una herramienta comercial de renovación tecnológica que permite a los usuarios acceder a Smart TV de última generación entregando su equipo antiguo como parte de pago, al que se suma un beneficio económico directo.

La iniciativa se encuentra vigente en todo el territorio nacional y busca facilitar el acceso a televisores de mayor tamaño, tecnología avanzada de imagen y sonido, y alternativas de financiación adaptadas a distintos perfiles de consumo. El programa responde a un contexto en el que el recambio de electrodomésticos, especialmente televisores, se acelera en el país frente a grandes eventos deportivos y la creciente demanda de dispositivos más modernos.

Cómo funciona el sistema de canje paso a paso

El proceso de adhesión al plan es descrito como sencillo para el usuario. El primer paso consiste en ingresar al sitio web de Samsung y seleccionar el nuevo televisor deseado.

A partir de allí, el usuario puede:

Acceder a una herramienta de cotización del equipo usado mediante un formulario.

mediante un formulario. Completar datos vinculados al estado de funcionamiento del televisor.

Incluir información técnica relevante del equipo a entregar.

La empresa acepta televisores de cualquier marca, siempre que cumplan condiciones mínimas:

Deben encender y apagar correctamente .

. En el caso de modelos Smart TV, deben contar con IMEI o número de serie legible.

El catálogo incluido en la promoción abarca una amplia gama de productos, con especial foco en Smart TV de 43 a 98 pulgadas, incorporando tecnologías avanzadas de imagen y sonido.

Compra, reintegro y condiciones del beneficio

Una vez realizada la cotización y aceptados los términos del programa, el usuario debe efectuar la compra del nuevo televisor abonando el precio total del equipo. El beneficio del canje se aplica posteriormente.

El esquema financiero funciona de la siguiente manera:

El usuario paga el valor completo del nuevo televisor.

El reintegro del canje se acredita tras la entrega y validación del equipo usado.

El reembolso se realiza en el mismo medio de pago utilizado en la compra .

. El plazo estimado de devolución es de 15 a 20 días hábiles , según la entidad emisora y el método de pago.

, según la entidad emisora y el método de pago. Si la compra se realizó con dos tarjetas, el reintegro se aplica sobre la primera tarjeta ingresada.

Entrega del equipo y logística del proceso

La mecánica de entrega del televisor antiguo contempla distintas modalidades. Luego de recibir el nuevo producto, la empresa se contacta con el usuario a través de WhatsApp para coordinar la recolección y validación del equipo usado.

Este contacto puede demorar hasta 72 horas hábiles después de la recepción del nuevo televisor.

Las opciones de entrega incluyen:

Retiro en el domicilio del usuario.

Entrega en tiendas oficiales.

Depósito en sucursales de la empresa de logística Andreani.

Descuentos acumulables y condiciones del programa

Uno de los principales atractivos del plan es la posibilidad de acumular beneficios económicos. La estructura del descuento incluye:

Bonificación por entrega del equipo usado.

Descuentos propios de los modelos incluidos en la promoción.

Posibilidad de descuento adicional por pago en una sola cuota .

. Alternativa de financiación en cuotas sin interés.

El programa puede generar un ahorro de hasta 62% sobre el valor del nuevo equipo, según las condiciones del canje y el modelo seleccionado.

Además, el sistema establece que si el estado del equipo entregado no coincide con la declaración inicial, la bonificación puede aplicarse de manera parcial, ajustándose a una nueva valoración. Las cotizaciones son actualizadas periódicamente para reflejar el valor real de mercado de los equipos usados.

Catálogo, disponibilidad y alcance territorial

El catálogo del programa incluye aproximadamente veinticuatro modelos de Smart TV, todos pertenecientes a líneas recientes con foco en rendimiento audiovisual, especialmente orientados a eventos deportivos y entretenimiento.

La disponibilidad del programa es:

Todo el país para televisores.

para televisores. Limitado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el caso de otros productos como lavarropas.

Es condición obligatoria que el ítem "Plan Canje" figure en el resumen de la operación y en las notificaciones de compra para validar la participación.

Contexto de consumo y objetivos comerciales

El Plan Canje se inscribe en un cambio de comportamiento del consumidor en Argentina, donde la renovación de electrodomésticos se acelera ante la necesidad de contar con dispositivos de mayor tamaño y calidad.

En este escenario, los Smart TV actuales presentan ciclos de vida más acotados en comparación con modelos anteriores, lo que impulsa la búsqueda de alternativas de recambio con respaldo oficial.

El objetivo del programa es facilitar el acceso a televisores de gran tamaño, especialmente en la antesala de eventos deportivos como el próximo Mundial de Fútbol, cuando la demanda de pantallas de grandes dimensiones suele incrementarse.

Validaciones, soporte y canal de consultas

El sistema establece que el usuario puede canalizar consultas o inconvenientes a través del chat del sitio oficial de Samsung Argentina, donde se brinda asistencia personalizada.

Este canal es clave para resolver situaciones como: