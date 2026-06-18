Antonela le declaró la guerra a Luzu y a Flor Peña: la drástica decisión que tomó tras la noticia falsa sobre el papá de Messi

La controversia se inició durante la mañana del jueves, cuando comenzó a circular en redes sociales la versión de la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información fue desmentida rápidamente por la prensa deportiva, sin embargo, el daño mediático ya estaba en marcha.

El punto de mayor impacto ocurrió cuando la actriz Florencia Peña mencionó el rumor al aire en el ciclo "El Show del Verano", emitido en Luzu, programa que conduce junto a Marley.

En ese contexto, la frase pronunciada en vivo fue la siguiente:

"Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi".

Esa declaración, realizada sin verificación previa de la información, se convirtió en el detonante del escándalo.

Las palabras de Florencia Peña y la rápida viralización

Tras la emisión, las imágenes del momento comenzaron a circular de manera acelerada en redes sociales, generando una fuerte reacción inmediata por parte de los usuarios.

El contenido fue ampliamente compartido y comentado, mientras se consolidaba la desmentida de la noticia original. La situación derivó en cuestionamientos hacia el rol de quienes difunden información en medios de comunicación, especialmente cuando se trata de datos de alta sensibilidad.

Entre los puntos más señalados por la conversación digital se destacaron:

La falta de verificación previa de la información difundida al aire.

de la información difundida al aire. La rapidez de viralización del fragmento televisivo en redes sociales.

del fragmento televisivo en redes sociales. Las críticas de periodistas hacia la responsabilidad comunicacional en medios y plataformas de streaming.

hacia la responsabilidad comunicacional en medios y plataformas de streaming. El impacto emocional de la difusión de una noticia falsa sobre una figura pública y su entorno familiar.

El episodio abrió una fuerte discusión sobre los estándares de chequeo informativo en espacios de gran alcance.

La reacción en redes y el seguimiento del comportamiento digital

En paralelo al desarrollo del escándalo, usuarios de la red social X comenzaron a detectar movimientos en cuentas de Instagram vinculadas a los protagonistas del episodio.

Según lo revelado por un usuario en X, Antonela Roccuzzo, tras enterarse de las declaraciones, tomó la decisión de dejar de seguir en Instagram a las cuentas oficiales de:

Luzu

Nicolás Occhiato

Florencia Peña

Este gesto fue interpretado en redes sociales como una reacción directa al episodio vinculado a la difusión de la información falsa sobre la familia Messi.

El dato se propagó rápidamente y no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes comenzaron a comentar y analizar el movimiento digital como una señal de enojo frente a la situación.

El impacto del gesto de Antonela Roccuzzo

El comportamiento de Antonela Roccuzzo en redes sociales se convirtió en uno de los puntos centrales de la conversación digital. Aunque se trató de una acción concreta dentro de su actividad en Instagram, su alcance simbólico fue amplificado por el contexto del escándalo.

En términos estrictamente descriptivos, el hecho consistió en el dejar de seguir a determinadas cuentas tras la difusión del episodio.

Las cuentas involucradas fueron:

Canal oficial de Luzu

Perfil de Nicolás Occhiato

Cuenta de Florencia Peña

Este movimiento fue asociado directamente por usuarios de redes sociales con la polémica generada por la información errónea sobre Jorge Messi, aunque dicha interpretación surgió del análisis público y no de declaraciones atribuidas a la propia Antonela.

Debate mediático: responsabilidad y chequeo de información

El caso reabrió un debate más amplio sobre la responsabilidad en la difusión de contenidos en medios y plataformas digitales. La situación expuso la velocidad con la que una información no verificada puede propagarse y transformarse en tendencia global.

La frase pronunciada en vivo durante "El Show del Verano" funcionó como punto de inflexión, no solo por su contenido, sino por el alcance inmediato que tuvo al ser replicada en redes sociales.

En ese sentido, el episodio combinó tres dimensiones clave:

Difusión inicial de un rumor sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.

sobre la supuesta muerte de Jorge Messi. Emisión al aire de la información sin chequeo previo en un programa de streaming.

en un programa de streaming. Reacción masiva en redes sociales, con interpretaciones, críticas y seguimiento de movimientos digitales como el de Antonela Roccuzzo.

Un episodio que expone la velocidad del ecosistema digital

El caso dejó en evidencia cómo la circulación de información en tiempo real puede amplificar errores y generar consecuencias inmediatas en múltiples niveles: mediático, social y digital.

La combinación entre redes sociales, programas de streaming y figuras públicas produjo un escenario de alta exposición, donde cada acción —incluyendo un simple "dejar de seguir"— fue interpretada como parte del conflicto.

Así, el episodio protagonizado por Florencia Peña, el ciclo "El Show del Verano", el canal Luzu, y la reacción digital atribuida a Antonela Roccuzzo, se consolidó como un nuevo ejemplo del impacto que puede tener la desinformación en entornos de alta viralidad.