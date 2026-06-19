Argelia denunció el arbitraje de la derrota con Argentina y reclamó la expulsión de Messi

La victoria de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Grupo J del Mundial no solo dejó repercusiones deportivas, sino que también abrió un frente de discusión fuera del campo de juego. La Federación Argelina de Fútbol confirmó que elevó una protesta formal ante la FIFA por lo que considera una actuación arbitral injusta durante el encuentro.

La presentación fue realizada luego del partido y se centra en una serie de decisiones tomadas por el equipo arbitral que, a criterio de la entidad africana, perjudicaron a su seleccionado. Aunque desde la federación reconocieron la superioridad futbolística de Argentina durante el desarrollo del encuentro, sostuvieron que determinadas acciones merecían sanciones disciplinarias más severas.

La denuncia fue presentada dentro de los plazos reglamentarios y será analizada por los organismos correspondientes de la FIFA.

El principal reclamo: una acción de Messi

El eje central de la protesta argelina está relacionado con una jugada ocurrida cerca de la media hora de juego. Según la descripción realizada por la Federación Argelina de Fútbol, Lionel Messi pisó con los tapones el gemelo del defensor Aïssa Mandi durante una disputa por el balón.

La acción fue observada por el árbitro polaco Szymon Marciniak, quien decidió no mostrar ninguna tarjeta disciplinaria. Del mismo modo, el sistema de asistencia arbitral por video (VAR) tampoco intervino para revisar la jugada.

Esa determinación generó un profundo malestar en la delegación africana, que considera que la infracción ameritaba una expulsión directa para el capitán argentino. Desde la federación explicaron que la presentación ante la FIFA tiene como principal objetivo que esa acción sea evaluada por la comisión de arbitraje del organismo internacional.

Otras jugadas cuestionadas por la delegación africana

Además de la acción protagonizada por Messi sobre Aïssa Mandi, la protesta presentada por Argelia incluye otros episodios ocurridos durante el partido.

Según manifestaron los dirigentes argelinos, hubo dos acciones adicionales que tampoco recibieron sanción y que, a su criterio, debieron haber sido castigadas con mayor severidad. Las jugadas mencionadas involucran a:

Ibrahim Maza.

Anis Hadj Moussa.

La delegación denunció que ambos futbolistas fueron víctimas de codazos que no fueron sancionados por el árbitro del encuentro. Para los responsables de la federación, estas situaciones forman parte de una serie de decisiones que consideran incorrectas y que justificaron la presentación formal ante la FIFA.

Una protesta sin intención de modificar el resultado

Desde la Federación Argelina de Fútbol aclararon que la denuncia presentada no tiene como objetivo alterar el resultado final del partido ni modificar los puntos obtenidos por cada selección. La entidad explicó que la intención de la protesta es que las decisiones arbitrales sean revisadas por la comisión correspondiente y que exista una evaluación de los hechos cuestionados.

En ese sentido, difundieron una declaración en la que expresaron su postura respecto de lo ocurrido durante el encuentro.

"Sabemos que Argentina fue superior, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia", señalaron desde la federación. La frase resume la posición adoptada por los dirigentes argelinos, quienes reconocieron el desempeño del seleccionado argentino, aunque insistieron en que determinadas acciones debieron haber recibido otro tratamiento disciplinario.

La mirada puesta en los próximos compromisos

Mientras aguardan una respuesta o una evaluación por parte de la comisión de arbitraje de la FIFA, los integrantes de la delegación argelina ya comenzaron a enfocar su atención en los desafíos deportivos que tendrán por delante.

La selección africana afrontará encuentros decisivos en la fase de grupos, donde buscará mantener sus posibilidades de clasificación. Los próximos rivales serán:

Jordania.

Austria.

Estos compromisos aparecen como fundamentales para las aspiraciones de Argelia dentro del Mundial y concentran ahora gran parte de la preparación del cuerpo técnico y los futbolistas.