Estaba festejando con amigos, se cayó y golpeó contra una piedra

Un hombre de 51 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista luego de sufrir una caída que le provocó la pérdida del conocimiento. El episodio se registró durante la noche en una vivienda ubicada en el Barrio 66 Viviendas, Casa 8, perteneciente a la familia Piguala.

De acuerdo con la información suministrada, la persona involucrada fue identificada como Castro Ramón Guillermo, de 51 años de edad.

Según se indicó, al momento del incidente el hombre habría estado ingiriendo bebidas en el lugar. Posteriormente, cuando intentó levantarse desde la vereda donde se encontraba, perdió el equilibrio y cayó de manera repentina.

El golpe que provocó la pérdida de conocimiento

La caída tuvo consecuencias de consideración debido a las características del lugar donde ocurrió el accidente. Al perder la estabilidad, Castro cayó al suelo y golpeó su cabeza contra una piedra de grandes dimensiones que se encontraba ubicada en el frente de la propiedad.

Como consecuencia directa del impacto, el hombre quedó inconsciente en el lugar. La situación generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en las inmediaciones, debido al estado en que quedó la víctima tras el golpe recibido.

Intervención del SAME

Ante la gravedad de la situación, se requirió la asistencia de personal sanitario para brindar atención médica al hombre lesionado.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia constataron que Castro Ramón Guillermo se encontraba inconsciente, por lo que se dispuso su inmediato traslado al Hospital San Juan Bautista.

El operativo fue realizado por el SAME, que procedió al traslado de la víctima para que recibiera atención médica especializada. La derivación se concretó con el paciente inconsciente, debido a las consecuencias sufridas tras el fuerte golpe en la cabeza.

El hecho fue reportado y quedó registrado bajo la intervención correspondiente de la Unidad Judicial n° 10.