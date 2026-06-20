Mundial 2026: los partidos de este sábado y las selecciones que buscan acercarse a la clasificación

El Mundial 2026 continúa este sábado con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que puede comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la competencia.

Tras las clasificaciones anticipadas de México y Estados Unidos a los 16avos de final, otros equipos buscarán sellar su pase a la próxima ronda, mientras que algunos seleccionados necesitan sumar puntos para no comprometer sus aspiraciones en el torneo.

La actividad comenzará a las 14 (hora argentina) con el duelo entre Países Bajos y Suecia por el Grupo F. Los neerlandeses debutaron con un empate 2-2 frente a Japón, mientras que los suecos llegan en un gran momento luego de golear por 5-1 a Túnez en su presentación.

Más tarde, el foco estará puesto en el Grupo E, donde Alemania intentará dar un nuevo paso hacia la clasificación cuando enfrente a Costa de Marfil.

El seleccionado alemán llega con confianza después de una contundente victoria por 7-1 sobre Curazao, una de las revelaciones del certamen y participante por primera vez en una Copa del Mundo.

En paralelo, Ecuador afrontará un partido decisivo ante Curazao. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesita sumar luego de caer por 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera jornada, resultado que lo dejó sin margen de error en la lucha por un lugar en la siguiente fase.

La jornada se completará durante la madrugada argentina con el encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente también al Grupo F.

Partidos de este sábado 20 de junio

14:00

Países Bajos vs. Suecia

17:00

Alemania vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Curazao

01:00 del domingo 21 de junio

Túnez vs. Japón

Dónde ver los partidos

Los encuentros podrán seguirse a través de distintas plataformas y señales deportivas, entre ellas DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, TyC Sports, Telefe y Disney+ Premium, según cada partido.

Con la fase de grupos entrando en una etapa decisiva, cada punto comienza a ser determinante para las selecciones que buscan mantenerse en carrera rumbo al título mundial.