Mundial en etapa de definición: Portugal, España, Croacia y Austria buscan un lugar en los octavos

Luego de una fase de grupos que definió a los clasificados, el Mundial 2026 inicia una nueva etapa con la disputa de los 16avos de final, una instancia inédita en la historia de la Copa del Mundo que fue incorporada debido a la ampliación de equipos participantes en esta edición.

La jornada de este jueves 2 de julio tendrá dos partidos que reunirán a cuatro seleccionados europeos: España, Austria, Portugal y Croacia. Ambos encuentros serán eliminatorios y definirán quiénes continuarán en carrera dentro del certamen. Además de los horarios y las sedes, ya está definido que los dos vencedores de la jornada volverán a enfrentarse entre sí en la siguiente ronda.

Los partidos programados para este jueves

La agenda de los 16avos de final contempla los siguientes encuentros:

España vs. Austria .

. Portugal vs. Croacia.

Cada uno de estos cruces tendrá carácter eliminatorio y marcará el comienzo de la fase en la que ya no habrá margen de error para los seleccionados.

Horarios y estadios de la jornada

Los dos encuentros del jueves se disputarán en diferentes sedes. El cronograma previsto es el siguiente:

España vs. Austria Horario: 16:00. Estadio: Los Ángeles Stadium.

Portugal vs. Croacia Horario: 20:00. Estadio: Toronto Stadium.



Con estos dos compromisos continuará desarrollándose la primera jornada correspondiente a la nueva fase eliminatoria del Mundial.

Dónde ver los partidos en vivo

Los encuentros podrán seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

España vs. Austria

La transmisión estará disponible por:

Telecentro 4K .

. DGO .

. DIRECTV .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Portugal vs. Croacia

El segundo partido podrá verse mediante:

TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

(canales y de Telecentro). Telecentro 4K .

. Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

(canales y de Telecentro). Disney+ Premium .

. DGO .

. DIRECTV .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Cómo llega España al cruce con Austria

La selección de España obtuvo la clasificación a los 16avos de final luego de finalizar primera del Grupo H con 7 puntos. Su campaña en la fase inicial estuvo compuesta por los siguientes resultados:

Empate 0-0 frente a Cabo Verde .

frente a . Victoria 4-0 sobre Arabia Saudita .

sobre . Triunfo 1-0 ante Uruguay.

Con esos resultados, el conjunto español avanzó como líder de su grupo y afrontará ahora el primer compromiso de eliminación directa frente a Austria.

El recorrido de Austria

Por su parte, Austria logró avanzar tras finalizar segunda del Grupo J con 4 puntos. Durante la fase de grupos registró los siguientes resultados:

Victoria 3-1 frente a Jordania .

frente a . Derrota 2-0 ante Argentina .

ante . Empate 3-3 con Argelia.

Esa campaña le permitió acceder a los 16avos de final, donde buscará eliminar a España y seguir avanzando en el torneo.

El premio para el ganador de España vs. Austria

El seleccionado que resulte vencedor entre España y Austria ya conoce cuál será su próximo desafío. El ganador disputará los octavos de final frente al equipo que se imponga en el partido entre Portugal y Croacia.

Ese encuentro ya tiene programación confirmada:

Fecha: lunes 6 de julio .

lunes . Horario: 16:00.

16:00. Estadio: Dallas Stadium.

Portugal llega invicto a la instancia eliminatoria

Portugal consiguió la clasificación luego de terminar segundo del Grupo K con 5 puntos. Su recorrido durante la fase de grupos fue el siguiente:

Empate 1-1 con Curazao .

con . Victoria 5-0 frente a Uzbekistán .

frente a . Empate 0-0 contra Colombia.

Con esos resultados alcanzó la segunda posición de su grupo y obtuvo el pase a la nueva instancia del certamen.

Croacia también busca seguir avanzando

La selección de Croacia accedió a los 16avos de final tras concluir segunda del Grupo L con 6 puntos. Su desempeño durante la primera fase quedó reflejado en estos resultados:

Derrota 4-2 frente a Inglaterra .

frente a . Victoria 1-0 sobre Panamá .

sobre . Triunfo 2-1 ante Ghana.

Ahora buscará superar a Portugal para mantenerse en competencia dentro de la Copa del Mundo.

El cruce que definirá un lugar entre los ocho mejores

El ganador del enfrentamiento entre Portugal y Croacia también tiene definido su próximo rival. El equipo que avance enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido entre España y Austria. Ese compromiso se disputará: