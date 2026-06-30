Llega la ola polar a Catamarca: cuál será el día más helado de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes un alerta de orden amarillo por bajas temperaturas que cubre de forma integral a toda la provincia de Catamarca. La medida de advertencia institucional rige por un período de 24 horas a partir del momento de su emisión, estableciendo un escenario de vigilancia meteorológica estricta debido al enfriamiento ambiental generalizado que afectará tanto a las zonas llanas como a las regiones serranas y de montaña del territorio catamarqueño.

De acuerdo con lo establecido por los organismos oficiales de control climático, el fenómeno de bajas temperaturas no debe ser subestimado, ya que estas condiciones meteorológicas pueden ser peligrosas. La peligrosidad del evento se incrementa de forma directa al analizar el impacto en la salud pública, detectándose una vulnerabilidad acentuada sobre todo para los grupos de riesgo. Las autoridades sanitarias y climáticas enfocan su atención en la protección de los sectores más desprotegidos ante la rigurosidad del frío extremo, los cuales están compuestos específicamente por:

Niños de corta edad.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades crónicas, cuya condición preexistente puede verse agravada por la exposición al descenso térmico.

La dinámica atmosférica: El ingreso del aire de origen polar

La configuración del mapa del tiempo para las próximas jornadas responde a un desplazamiento de sistemas de alta y baja presión a escala continental. Los últimos modelos meteorológicos muestran el ingreso de una intensa masa de aire de origen polar, un fenómeno de gran escala que avanzará de manera progresiva sobre el Cono Sur. La llegada de este frente frío de características polares está prevista de manera concreta para consolidarse entre el miércoles y jueves, trayendo como consecuencia directa e inmediata un marcado descenso de la temperatura en toda la geografía provincial.

Este sistema no solo provocará una caída en los termómetros, sino que transformará la dinámica atmosférica regional de la capital de Catamarca, introduciendo niveles elevados de humedad, nubosidad compacta y un régimen de vientos cambiantes que agudizarán la sensación de frío.

Evolución del tiempo en la Capital catamarqueña

El pronóstico para la Capital catamarqueña del SMN detalla una evolución del tiempo sumamente inestable y fría durante la segunda mitad de la semana laboral. El comportamiento de las variables atmosféricas día por día se estructurará bajo los siguientes parámetros técnicos:

Miércoles

La jornada inicial del fenómeno estará marcada por la inestabilidad y la presencia de precipitaciones en diferentes modalidades. Se prevén lloviznas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde noche. En el aspecto termométrico, se registrará una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 10 grados. El ambiente estará condicionado por vientos del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que incrementará la rigurosidad climática.

Jueves

Las condiciones de inestabilidad aérea darán paso a un cielo cubierto, presentándose el día como mayormente nublado. El termómetro continuará en descenso en sus valores iniciales, marcando una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 10 grados. Respecto al comportamiento eólico, se anticipan vientos del sur rotando al norte, marcando el inicio de una transición en la dirección de las corrientes de aire.

Viernes

El cierre de la semana mantendrá el panorama de bajas temperaturas y sumará un incremento notable en la velocidad del viento hacia el final del día. El estado del cielo se presentará mayormente nublado por la mañana y ventoso por la tarde noche. El SMN proyecta una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. La característica central de la jornada será la intensidad del aire, con vientos del norte con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, configurando un cierre de semana con marcado rigor ambiental.