Frío polar en Catamarca y nevadas: ¿en qué regiones se viene la nieve?

Las condiciones meteorológicas previstas para los días 2 y 3 de julio continúan favoreciendo la posibilidad de nevadas en distintos sectores de Catamarca, especialmente en las zonas serranas y de mayor altura sobre el nivel del mar.

La última actualización de los modelos meteorológicos sostiene un escenario de bajas temperaturas e inestabilidad atmosférica que podría derivar en la aparición de distintos tipos de precipitación invernal, con probabilidades que varían según la ubicación geográfica y la altitud de cada localidad.

De acuerdo con la información disponible, algunos sectores presentan probabilidades bajas, mientras que en otros las posibilidades de registrar nieve son muy altas, motivo por el cual se recomienda seguir atentamente la evolución del pronóstico durante las próximas horas.

La situación meteorológica permanece bajo seguimiento, ya que las condiciones pueden modificarse a medida que se acerque el momento previsto para el ingreso del aire más frío.

La noche del miércoles marcaría el comienzo del cambio

Según la actualización de los modelos meteorológicos, el período de mayor interés comenzará durante la noche del miércoles 2 de julio, cuando la inestabilidad prevista para la provincia podría dar paso a precipitaciones en forma de agua nieve en determinadas zonas de montaña.

El comportamiento esperado dependerá principalmente de la altitud. En este sentido, el pronóstico indica que:

La agua nieve podría registrarse a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar .

podría registrarse a partir de los . Las formas de nieve serían posibles por encima de los 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Estas diferencias responden a las condiciones térmicas previstas para cada nivel de altura, donde el descenso de la temperatura favorecería que las precipitaciones cambien de estado a medida que aumenta la elevación.

La evolución de este proceso será determinante para establecer en qué sectores la precipitación se presentará únicamente como lluvia, dónde se transformará en agua nieve y en qué lugares podrá observarse nieve.

Localidades serranas bajo seguimiento

El intervalo comprendido entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves aparece como el momento con mayores posibilidades para la ocurrencia de estos fenómenos.

En ese período podrían registrarse episodios de aguanieve o nieve en distintas localidades serranas de la provincia. Entre los sectores mencionados en el pronóstico se encuentran:

Aconquija.

Las Piedras Blancas.

Las Juntas.

Las Chacritas.

Los Ángeles.

Asimismo, las condiciones previstas podrían extenderse hasta otras zonas de mayor altura, entre ellas El Rodeo y algunas zonas altas de Balcozna. Estas localidades reúnen características de relieve y altitud que las convierten en los sectores con mayores posibilidades de registrar este tipo de fenómenos meteorológicos si las condiciones previstas se mantienen durante las próximas horas.

En las localidades bajas habrá que esperar

Mientras las mayores expectativas se concentran en las áreas serranas, el panorama es diferente para las localidades ubicadas a menor altitud. Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros reportes considerados en el pronóstico, quienes se encuentren en sectores más bajos deberán esperar hasta las primeras horas del jueves para conocer si el intenso descenso térmico permitirá la aparición de lluvias u otros fenómenos asociados al ingreso del aire frío.

Por el momento, la información disponible no anticipa la presencia de nieve para esas zonas durante la noche del miércoles, aunque el comportamiento de la temperatura y la evolución de las precipitaciones serán factores determinantes para establecer cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas.

El enfriamiento previsto durante la madrugada será uno de los elementos centrales para definir qué tipo de precipitación terminará predominando en cada región de la provincia.

Un pronóstico sujeto a nuevas actualizaciones

Los especialistas remarcan que el escenario continúa siendo dinámico y que las probabilidades pueden modificarse a medida que los modelos incorporen nueva información atmosférica. En consecuencia, no se descarta que durante las próximas horas:

Se modifiquen las probabilidades de nevadas previstas actualmente.

Se incorporen nuevas localidades al seguimiento meteorológico.

Cambie la intensidad o el alcance de los fenómenos pronosticados.

Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca las futuras actualizaciones para conocer con mayor precisión la evolución de las condiciones climáticas.

Persisten las condiciones para un episodio invernal

El ingreso del frío polar y la persistencia de condiciones de inestabilidad mantienen abierta la posibilidad de que Catamarca registre nuevas precipitaciones invernales durante los días 2 y 3 de julio.

La combinación de temperaturas muy bajas, diferencias de altitud y humedad disponible configura un escenario favorable para la aparición de agua nieve y nieve, especialmente en las zonas ubicadas por encima de los 1.500 y 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Mientras las localidades serranas concentran las mayores probabilidades de observar estos fenómenos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, las áreas de menor altura deberán esperar la evolución de las condiciones durante las primeras horas del jueves. En todos los casos, el pronóstico permanece sujeto a nuevas actualizaciones, por lo que las probabilidades actuales podrán modificarse e incluso ampliarse a otras localidades de la provincia conforme avance el seguimiento meteorológico.