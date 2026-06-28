ATE exigió que también dejen el Estado los "249 familiares, amigos y allegados" incorporados por Adorni

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó este sábado que el Gobierno nacional avance con la desvinculación de los "249 familiares, amigos y allegados" que, según el sindicato, fueron incorporados a la administración pública durante la gestión de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia como jefe de Gabinete.

El pedido fue realizado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que esos nombramientos responden a vínculos personales y políticos con el exfuncionario.

"Son centenares los familiares, amigos y allegados que perciben ingresos mensuales millonarios sin brindar una contraprestación", afirmó Aguiar.

En ese sentido, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le pidió que "no se haga la distraída" respecto de la existencia de personal que, según denunció, cumple funciones sin actividad efectiva.

"Conoce bien cada una de las incorporaciones en la administración pública que ordenó el ex jefe de Gabinete. Nosotros habíamos advertido que el nuevo mecanismo de ingreso al Estado que Federico Sturzenegger tanto propagandizó de transparente no tenía nada y que solo alentaba el ingreso de militantes de La Libertad Avanza", expresó.

Cuestionamientos a la estructura de Comunicación

El dirigente sindical aseguró que las dependencias que estaban bajo la órbita de Adorni se encuentran "saturadas" de personal cuyos salarios, según afirmó, superan los dos millones de pesos mensuales.

"No tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria", sostuvo.

Además, Aguiar señaló que durante el año pasado el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios aumentó un 46,4%, hasta superar los 30.000 millones de pesos anuales, y afirmó que la planta de personal creció un 25% durante los primeros meses de gestión del exfuncionario.

Entre los casos mencionados, el gremio nombró al consultor digital Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, y a Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, quien fue designado primero en el Ministerio de Defensa y posteriormente asumió la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Pedido para que deje YPF

ATE también respaldó el reclamo de sectores de la oposición para que Manuel Adorni renuncie al cargo que ocupa en el directorio de YPF, luego de su salida del Gobierno nacional.

En el cierre de su comunicado, Aguiar cuestionó duramente la gestión del exfuncionario.

"Lo que es el karma, Manuel. Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado. Después de festejar los despidos, qué lindo regalito nos hiciste. Muy feliz día", escribió.

Finalmente, consideró que la salida de Adorni fue "triste y vergonzosa", sostuvo que había perdido la "autoridad moral" para continuar en funciones y lo definió como "el vocero de los despidos y los recortes en el Estado".