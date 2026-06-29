Pronóstico del tiempo: cuándo llega la ola polar a Catamarca

Los análisis meteorológicos más recientes advierten el ingreso de una intensa masa de aire de origen polar entre el miércoles y el jueves, un fenómeno que estará acompañado por un marcado descenso de la temperatura en toda la región.

Este sistema frío no solo implicará una baja generalizada de los registros térmicos, sino también cambios significativos en los parámetros de altura de congelación. En ese sentido, se detalla que la isoterma de 0°C descendería hasta los 1500-1700 msnm, lo que representa un indicador clave para la evolución de las condiciones en zonas de montaña.

Como consecuencia directa de este comportamiento atmosférico, la cota de nieve podría ubicarse entre los 1200 y 1500 msnm, abriendo la posibilidad de nevadas o aguanieve en sectores serranos. Entre las áreas mencionadas con mayor probabilidad de impacto se encuentran:

Ancasti

Ambato

Otras zonas de montaña

Es importante destacar que esta estimación aún puede modificarse en los próximos días, en función de la evolución de los modelos meteorológicos.

Evolución del sistema: inestabilidad, lluvias y posterior mejora de las condiciones

El avance del sistema frío no será inmediato ni homogéneo en su comportamiento. Durante su transición, la región atravesará distintas etapas de inestabilidad y cambio de masa de aire.

Para la Capital, el pronóstico detalla la siguiente secuencia de condiciones:

Martes:

Cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 13 grados y mínima de 5 grados . Se esperan vientos del norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora .

Cielo parcialmente nublado, con una . Se esperan . Miércoles:

Condiciones de parcialmente nublado por la mañana , con lluvias aisladas por la tarde y noche . La temperatura alcanzará una máxima de 11 grados y mínima de 5 grados , acompañada por vientos del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora .

Condiciones de , con . La temperatura alcanzará una , acompañada por . Jueves:

Jornada de mayormente nublado , con un marcado descenso térmico: máxima de 6 grados y mínima de 4 grados . Los vientos serán del sur rotando al norte , marcando la transición del sistema frío.

Jornada de , con un marcado descenso térmico: . Los vientos serán del , marcando la transición del sistema frío. Viernes:

Se prevé cielo parcialmente nublado, con una máxima de 11 grados y mínima de 4 grados. Los vientos soplarán del norte rotando al noreste, en un escenario de paulatina estabilización.

Este esquema evidencia el pasaje progresivo del frente frío, con un quiebre térmico particularmente notorio entre el miércoles y el jueves, cuando se registrarán las temperaturas más bajas del período.

Post-frente frío: cielo despejado y condiciones propicias para heladas intensas

Una vez que el sistema frontal haya atravesado la región, se espera un cambio significativo en las condiciones generales del tiempo. Según los modelos, el cielo tenderá a despejarse y los vientos disminuirán.

Este escenario generará condiciones especialmente favorables para la formación de heladas de moderadas a fuertes durante el fin de semana, con mayor incidencia en las madrugadas del sábado y domingo.

La combinación de cielos despejados, menor circulación de viento y aire frío instalado favorecerá el descenso térmico nocturno, consolidando un período de marcada estabilidad atmosférica pero con alto impacto térmico en superficie.

Seguimiento y evolución de los modelos meteorológicos

Las autoridades y especialistas en meteorología continúan monitoreando la situación de manera constante. Se anticipa que, de mantenerse esta tendencia, la información será actualizada con mayor precisión en los próximos días, a medida que los modelos ajusten variables clave del comportamiento del sistema polar.

Un evento de fuerte impacto regional

El escenario planteado combina múltiples factores meteorológicos relevantes: la llegada de aire polar, el descenso de la isoterma de 0°C a niveles entre 1500 y 1700 msnm, la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas como Ancasti y Ambato, y un posterior período de heladas intensas.

En conjunto, se trata de un evento que redefine las condiciones del tiempo en Catamarca para la semana, con un impacto que se extenderá desde el miércoles y jueves hasta el fin de semana, cuando las heladas podrían alcanzar su mayor intensidad.