El padre del niño fracturado en la Plaza de Choya exigió que la Capital se haga cargo

El grave accidente ocurrido el viernes por la tarde en el sector de juegos de la Plaza de Choya continúa generando repercusiones luego de que el padre del niño lesionado realizara un fuerte descargo público en el que responsabilizó a la Municipalidad de la Capital por lo sucedido.

El episodio se registró en el espacio recreativo ubicado sobre avenida Virgen del Valle, entre las calles Piedras Blanca y Luis de Medina, un lugar destinado a las actividades recreativas de niños y familias.

En ese escenario, un niño de 7 años resultó gravemente lesionado cuando un tobogán cayó sobre él. De acuerdo con la información disponible, como consecuencia del accidente el menor sufrió lesiones en uno de sus brazos y debió recibir asistencia médica de inmediato.

Tras producirse el hecho, fue trasladado al Hospital de Niños Eva Perón, donde ingresó con una fractura en el brazo izquierdo.

Cómo ocurrió el hecho

Según relataron testigos que se encontraban en el lugar al momento del accidente, el niño no estaba utilizando el tobogán cuando ocurrió el desprendimiento de la estructura.

Las personas que presenciaron el episodio indicaron que el menor se encontraba al costado del juego, cuando el tobogán cayó y lo golpeó. El hecho ocurrió en un espacio recreativo frecuentado por familias y niños, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en la plaza durante la tarde del viernes.

La caída de la estructura obligó a asistir de inmediato al menor, quien posteriormente fue derivado al centro asistencial pediátrico para recibir atención médica.

El descargo del padre del niño

Luego de que se conociera públicamente el accidente, Uriel Luna, padre del menor, reaccionó a la publicación realizada por La Unión y expresó un fuerte reclamo dirigido a la Municipalidad de la Capital.

En su mensaje, precisó que las lesiones sufridas por su hijo fueron de mayor gravedad que las informadas inicialmente. Según explicó, el niño sufrió una luxofractura en el codo izquierdo. Además, detalló que el sábado debió ser hospitalizado y sometido a una primera intervención quirúrgica.

El padre agregó que el tratamiento médico todavía no concluyó y que el próximo viernes el menor deberá afrontar una segunda operación. El reclamo estuvo acompañado por un cuestionamiento al estado y mantenimiento de los juegos infantiles instalados en la plaza.

El pedido de responsabilidad

En sus declaraciones, Uriel Luna sostuvo que la Municipalidad debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido. "La municipalidad debe hacerse cargo de lo ocurrido. Mi niño fue a divertirse y por no tener un control general de dichos juegos pasó lo que pasó. Ahora mi nene tiene que estar pasando por todo esto", expresó.

Con esas palabras, el padre del niño vinculó el accidente con la falta de un control general de los juegos infantiles instalados en el espacio público. Su testimonio también refleja las consecuencias que el episodio tuvo sobre la salud de su hijo, quien debió ser intervenido quirúrgicamente y continuará con tratamiento médico.

Las consecuencias para el menor

La información conocida hasta el momento indica que el accidente no solo provocó la derivación inmediata del niño al Hospital de Niños Eva Perón, sino que derivó en un cuadro que requirió una cirugía y una nueva intervención programada.

De acuerdo con el relato de su padre, el menor permanece atravesando un proceso de recuperación que demanda atención médica especializada luego de haber sufrido una luxofractura en el codo izquierdo. El hecho ocurrió en un espacio destinado al juego y la recreación de niños y familias, circunstancia que incrementó la preocupación generada por el accidente.

Mientras tanto, el reclamo público realizado por Uriel Luna pone el foco en el estado de los juegos infantiles y en la necesidad de establecer responsabilidades por lo sucedido.