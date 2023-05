Mundial Sub 20: La polémica decisión de FIFA que generó indignación a los hinchas argentinos

La Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) mandó a tapar la bandera nacional y el escudo de las Malvinas en el estadio de Mendoza, que lleva su nombre en honor a las Islas, donde se juega el Mundial Sub 20 y la medida generó polémica en las redes sociales.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlético Sur, Guillermo Carmona criticó la postura que tomó el máximo ente del fútbol internacional. “Al final no era un “bolazo”, como dijo el gobernador Rodolfo Suárez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, escribió en su cuenta de Twitter. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur cuestionó la medida que tomó la FIFA. (Foto: Captura Twitter)

La crítica de Guillermo Carmona por la medida de la FIFA

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlético Sur, Guillermo Carmona, indicó que el gobierno de Mendoza nunca consultó con la Cancillería argentina y que “tampoco dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA”.

“A falta de explicación satisfactoria, ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?”, concluyó Carmona.

La FIFA y el cambio de nombre del estadio Malvinas Argentina de Mendoza durante el Mundial Sub 20

Hace algunos días se generó otra controversia porque la FIFA habría solicitado el cambio de nombre de la sede mundialista, (de Malvinas Argentinas a Estadio Mendoza), algo que luego fue desmentido por el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta y también por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Fue a ver un partido del Mundial Sub 20 y no entró por su vestimenta de Malvinas

Héctor Naveda no pudo asistir este martes al partido de Estados Unidos y Fiji que se disputó en el estadio de Mendoza. El reconocido técnico de las inferiores de San Martín tenía una prenda con una imagen de las Islas Malvinas, un atuendo habitual para él porque le tocó luchar en la guerra y hoy es un veterano.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia”, relató indignado Naveda quien había invitado a su nieto a ver el partido por primera vez a una cancha.

“Cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo, digo: ¿por qué?”, a lo que le respondieron, “porque está con una gorra de Malvinas”. Dos sujetos de seguridad de la FIFA le prohibieron la entrada y le pidieron que se quite su gorra, a los que contestó: “no me voy a sacar la gorra, ni me voy a dar vuelta también porque yo no vengo a provocar a nadie”.

En este sentido, Naveda contó: “qué culpa tengo yo de haber sido de ser veterano Malvinas, entonces me hicieron sacar por la policía”, a lo que agregó, “mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto primera vez”.