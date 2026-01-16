Murió José Luis Burtovoy, exarquero campeón con Independiente

El fútbol argentino atraviesa horas de luto tras el fallecimiento de José Luis "La Polaca" Burtovoy, exarquero que supo consagrarse campeón con Independiente y vestir las camisetas de Unión, Colón y Boca Juniors. Tenía 79 años y murió este viernes en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.

Burtovoy había nacido en la ciudad de Santa Fe el 3 de marzo de 1946. Inició su camino en el fútbol en Unión de Sunchales, y tras superar una prueba pasó a Colón, donde concretó su debut como profesional. Luego continuó su carrera en Almirante Brown y más tarde llegó a Independiente, donde integró el plantel campeón de la Copa Libertadores.

Posteriormente se convirtió en ídolo de Unión, al ser una de las figuras del equipo que logró el ascenso a la Primera División en 1974. También tuvo un breve paso por Boca Juniors, donde coincidió, al igual que en el Tatengue, con el entrenador Juan Carlos "Toto" Lorenzo y con el arquero Hugo Orlando Gatti, situación que limitó su continuidad.

"No tenía celos, al contrario. Nunca hubo controversias. Hugo se portó muy bien conmigo. Y Lorenzo también. Yo sabía cómo eran las reglas del juego", había expresado Burtovoy en declaraciones reproducidas por El Litoral en 2025.

El Club Atlético Unión expresó su pesar a través de las redes sociales: "El Club Unión lamenta con profundo dolor el fallecimiento de José Luis Burtovoy, arquero de nuestra institución en el ascenso de 1974. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento".

Tras su retiro del fútbol profesional, Burtovoy desarrolló una destacada carrera laboral como jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta su jubilación. Además, fue padre de José Pablo Burtovoy, exarquero de Colón.