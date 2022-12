Murió un periodista que cubría el Mundial y aseguran que fue "de manera imprevista"

Un periodista que trabajaba en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 murió el sábado “de manera imprevista”, según informaron medios locales y agencias de noticias. El caso se conoció un día después del fallecimiento del reportero estadunidense Grant Wahl, quien se descompensó durante el partido que Argentina le ganó en los penales a Países Bajos por los cuartos de final.

Khalid al-Misslam era el nombre del reportero gráfico qatarí que perdió la vida en las últimas horas. Trabajaba para la cadena Al-Kass y estaba abocado a la cobertura de los partidos de la Copa del Mundo.

“Los canales de Al-Kass lamentan la muerte de Khalid al-Misslam, fotógrafo del Departamento de Creatividad”, publicó la cadena en sus redes sociales.

El portal de noticias local Gulf Times, en tanto, informó que el reportero “falleció imprevistamente mientras trabajaba en la Copa del Mundo”, según consignó la agencia ANSA. Khalid al-Misslam, fotógrafo de Al-Kass, murió mientras cubría el Mundial de Qatar 2022. (Twitter: @alkasschannel)

Se trata de la segunda muerte de un periodista que cubría el Mundial ocurrida en las últimas horas. El primer caso que tomó trascendencia pública fue el del estadounidense Grant Wahl, que se desmayó en el estadio Lusail durante el encuentro de Argentina y Países Bajos, y no pudo recuperarse. Las circunstancias que rodean a su fallecimiento, sin embargo, están lejos de estar resueltas.

Un periodista murió en Qatar durante el partido de Argentina y Países Bajos: su hermano cree que lo mataron

Grant Wahl, uno de los escritores de fútbol de más renombre en Estados Unidos, falleció este viernes cuando cubría el partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. En las pantallas del Estadio Al Bayt, antes del encuentro entre Francia e Inglaterra, mostraron una imagen del periodista Grant Wahl como tributo después de que falleciera tras el encuentro entre Holanda y Argentina del viernes. Colocaron, además, lirios blancos en su asiento en la zona de prensa. (AP Foto/Abbie Parr)

Los periodistas estadounidenses que se encontraban sentados cerca de él dijeron que Wahl se desplomó en su asiento en el palco de prensa en el estadio Lusail durante el tiempo extra y sus colegas solicitaron asistencia de inmediato.

Los trabajadores de servicios de emergencia acudieron al lugar rápidamente, dijeron los reporteros, a quienes les informaron después que Wahl había fallecido.