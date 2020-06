Novak Djokovic dio positivo de coronavirus tras el torneo que organizó

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, arrojó resultado positivo al test de coronavirus al que fue sometido en Belgrado, luego de haber participado de la exhibición denominada "Adria Tour", según admitió el tenista hoy en un comunicado.



"Cuando regresamos a Belgrado, me sometí a un test de coronavirus y dio resultado positivo. El de mi esposa Jelena también, pero el resultados de nuestros hijos arrojaron negativo", indicó el serbio de 33 años, en alusión a sus pequeños Stefan y Tara, a través de un comunicado.



Djokovic se suma a la lista de infectados por Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, que se había iniciado con otros tres tenistas que participaron del Adria Tour: el serbio Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric.



Además, se contagiaron el virus los entrenadores Marko Paniki (de Djokovic) y Kristiian Groh (de Dimitrov) y entre los familiares la esposa de Troicki, Aleksandra, quien está embarazada y Jelena Djokovic.



El torneo de exhibición jugado en los Balcanes comenzó en Belgrado y continuó en Zadar, Croacia. A raíz de los positivos de coronavirus, se cancelaron las etapas que debían jugarse en Banja Luka (3 y 4 de julio) y en Sarajevo ( 5 de julio), ambas ciudades de Bosnia, mientras que otra de las sedes, Montenegro, ya se había adelantado a los acontecimientos e indicado que allí no se llevaría a cabo por temor a los contagios.



Djokovic, por su parte, quien regresó de Zadar a Belgrado para someterse al test en su ciudad, donde se enteró el resultado positivo suyo, es el blanco de las críticas no sólo por haber organizado el torneo sino porque además es el presidente del sindicato de jugadores de la ATP y violó todas las normas de seguridad aconsejadas para impedir la propagación del coronavirus.



En tanto, el austríaco Dominic Thiem (3) y el alemán Alexander Zverev (7), quienes también participaron del Adria Tour, se sometieron a test y arrojaron resultado negativo.