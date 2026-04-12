Oficial: así será la nueva camiseta de Racing

Racing Club presentó este domingo por la tarde su nueva camiseta oficial, en una puesta en escena cuidadosamente diseñada para marcar el comienzo de una nueva etapa institucional y comercial. La presentación se produjo en la antesala del partido que el equipo de Avellaneda disputará ante River en el estadio Presidente Perón, escenario elegido también para el estreno en cancha de la flamante indumentaria.

La novedad central es el cambio de marca de ropa, con el regreso de Nike como sponsor técnico de la institución. El desembarco de la firma estadounidense no solo implica una renovación estética, sino el inicio de una alianza estratégica de gran escala, que desde el club fue presentada como el comienzo de "una nueva era".

La nueva casaca fue revelada luego de un gran operativo de marketing, con una estrategia callejera similar a la desplegada por la marca en otros eventos masivos. La acción promocional buscó generar expectativa antes de la presentación oficial, potenciando el impacto del lanzamiento entre hinchas y consumidores.

El contrato millonario

Detrás del lanzamiento aparece uno de los acuerdos comerciales más relevantes para la institución en los últimos años. Nike firmó con Racing un contrato por tres años a cambio de 18 millones de dólares, lo que equivale a 6 millones por cada temporada.

El convenio contempla no solo la provisión de la ropa de competencia, sino también una expansión del universo comercial de la marca Racing a través de una línea amplia de productos oficiales.

Entre los puntos más destacados del acuerdo se encuentran:

Contrato por 3 años .

. Monto total de 18 millones de dólares .

. Ingreso de 6 millones por temporada .

. Estreno oficial ante River en el Cilindro .

. Amplio catálogo de productos oficiales a la venta.

La magnitud del vínculo económico refuerza el valor simbólico del lanzamiento de la camiseta, que quedó convertida en la pieza más visible de una estrategia de posicionamiento de marca y fortalecimiento institucional.

Así es la nueva camiseta y cuánto costará

La nueva camiseta mantiene la identidad tradicional de Racing, con los característicos bastones celestes y blancos, ahora reinterpretados bajo el diseño y la tecnología de Nike. La prenda será la protagonista del partido de esta noche frente a River, donde tendrá su debut oficial en competencia.

En cuanto a su comercialización, el club informó dos versiones con distintos valores:

Versión jugador (Match): 230 mil pesos .

. Versión hincha (Stadium): 150 mil pesos.

La primera corresponde al modelo con la misma tecnología y confección utilizada por los futbolistas profesionales, mientras que la segunda está orientada al público general.

La estrategia de ventas fue parte central del lanzamiento, con disponibilidad inmediata en Locademia, la tienda oficial del estadio, su versión online y la plataforma de Nike, ampliándose luego a otros puntos comerciales.

Marketing, negocio y estreno

La presentación de la camiseta condensó en una sola jornada tres dimensiones clave: fútbol, negocio y marketing. El estreno ante River le aporta el marco deportivo ideal, mientras que el acuerdo con Nike proyecta un salto económico y de visibilidad comercial.

La fuerte campaña callejera previa, sumada a la revelación oficial en la previa del clásico, convirtió a la nueva camiseta en mucho más que una simple indumentaria: pasó a representar el símbolo inaugural de una etapa que Racing decidió mostrar con despliegue, expectativa y una clara apuesta por la expansión de su marca.

Con el Cilindro como escenario y la nueva casaca lista para salir al campo, la Academia selló una jornada donde la renovación estética y la potencia comercial quedaron unidas bajo un mismo mensaje: Racing empieza una nueva era vestido por Nike.