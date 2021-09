Pasó con éxito una nueva edición del Desafío Dique Ipizca

El pasado fin de semana, se corrió una nueva edición del Desafío del Dique Ipizca en Ancasti donde fue de Mountain Bike Race y tuvo participación en las categorías y de 30km y 42km.

Clasificación

Damas Master

1 116 Damas Master Saseta Vilma Ruth 2:20:23

2 117 Damas Master OLMOS Rosa Beatriz 2:34:00

3 120 Damas Master Espeche Carlolina 2:34:03

Elite/Sub23

1 31 Elite/Sub23 Ibañez Carlos Daniel 1:37:37

1ro gral caballero 42 km

2 79 Elite/Sub23 coronel facundo 1:41:17

3 37 Elite/Sub23 Orellana José Mario 1:41:20

Master A

1 81 Master A Bulacio Jorge Antonio 1:37:44

2 25 Master A Felicia Federico 1:41:28

3 20 Master A Melella Martín 1:44:11

Master B

1 59 Master B Novelli Ariel Ignacio 1:41:12

2 88 Master B Galvan Cesar horacio 1:44:09

3 51 Master B Herrera Walter Marcelo 1:44:10

Master C

1 77 Master C Aparicio Héctor Oscar 1:49:13

2 41 Master C Vergara Ruben Fabián 2:10:40

3 45 Master C Villalba Jorge Luis 2:13:56

Master D

1 60 Master D carrizo cesar eduardo 2:04:50

2 61 Master D Cordoba Juan 2:15:22

3 67 Master D Mari Ruben carlos 2:21:23

Infantiles (menor a 12 años)

1 609 Infantiles (menor a 12 años) Chacur Kayra Nahid 0:10:23

2 601 Infantiles (menor a 12 años) Mercado Augusto alejo 0:10:46

3 531 Infantiles (menor a 12 años) Chacur Ignacio Farid 0:12:49

Menores/Cadetes

1 536 Menores/Cadetes Ahumada Federico Antonio 1:26:59

2 539 Menores/Cadetes Bazan Benjamin 1:29:58

3 614 Menores/Cadetes López Juan manuel 2:04:08

Damas Promo -35

1 546 Damas Promo -35 Santillán María Belén 1:41:48

2 572 Damas Promo -35 Vera Cynthia del Valle 1:50:03

3 571 Damas Promo -35 Martinelli Antonella de Los Ángeles 1:55:29

Damas Promo +35

1 590 Damas Promo +35 Cano Patricia yanine del valle 1:44:30

1ra general damas 30 km

2 533 Damas Promo +35 Luna Elia Andrea 1:45:51

3 548 Damas Promo +35 Aguero Analia Esthela 1:53:02

SuperBiker ( más 100 kg.)

1 605 SuperBiker ( más 100 kg.) Palavecino Gabriel 1:51:49

2 606 SuperBiker ( más 100 kg.) Chayle Carlos franco 1:55:57

3 603 SuperBiker ( más 100 kg.) Seco Esteban Adrian 1:56:44

Varones Promo -35

1 510 Varones Promo -35 Gomez Nicolas Exequiel 1:23:53

1ro general 30 km

2 563 Varones Promo -35 Guevara José Manuel 1:23:57

3 555 Varones Promo -35 Vega Matías exequiel 1:24:37

Varones Promo +35

1 537 Varones Promo +35 Ahumada Ramon 1:27:55

2 544 Varones Promo +35 Gauna juan Ramon 1:28:49

3 598 Varones Promo +35 German Eric David 1:29:48