Pasó la quinta fecha del torneo de fútbol femenino en Las Chacras

El pasado domingo se disputó la quinta fecha del torneo de fútbol femenino de la Liga Chacarera que se jugó integramente en la cancha de La Estación de Miraflores.

El local terminó goleando por 5 a 0 a Municipalidad de Fray Mamerto Esquíú con dos goles de Lara Luna, doblete de María Perea y completó María Quiroga.

En otras goleasas importantes de la tarde, Social Rojas que sigue en lo más alto, goleó por 6 a 1 a Coronel Daza que había comenzado bien pero ahora le está costando. La otra goleada fue el 7 a 1 a Los Sureños que también se prende ante La Merced que no levanta cabeza.

Los resultados

Cancha: Estación de Miraflores

La Estación de Miraflores (5) vs Municipalidad de Fray Mamerto Esquiu (0)

Social Rojas (6) va Coronel Daza (1)

Juventud (0) vs Villa Dolores (0)

Los Sureños (7) vs La Merced (1)

Las Pirquitas (0) vs Obreros San Isidro (1)

Defensores de Esquiu (7) vs Sumalao (0)