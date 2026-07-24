Platense y Unión igualaron en un partidazo en Vicente López

Platense igualó 2-2 con Unión al final de un partido parejo que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Para el local marcaron el defensor Tomás Fagioli, en contra, a los 23 del primer tiempo y el extremo Bautista Merlini, en 41 del complemento, mientras que para los santafesinos marcaron el defensor Juan Pablo Ludueña y el delantero Cristian Tarragona, de penal, a los 26 y 33 del complemento.

Con la igualdad, el campeón del Torneo Apertura 2025 es vigesimocuarto en la tabla anual con 17 puntos en misma cantidad de partidos, mientras que el "Tatengue" marcha decimoquinto con 22 puntos, a cuatro de la zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, el "Calamar" visitará a Instituto el miércoles 29 de julio, a las 21:30, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón recibirá a Lanús el jueves 6 de agosto a las 19:00.

El primer acercamiento del partido fue de Unión, a los nueve minutos, con un desborde por derecha y centro atrás del delantero Cristian Tarragona, que el defensor Agustín Lagos no pudo despejar y el arquero Juan Pablo Cozzani tuvo que estirarse hacia atrás para detener, sobre la línea.

Platense tuvo su primer acercamiento a los 21 minutos de la primera parte, mediante un remate del delantero Nicolás Retamar que no le representó inconvenientes al arquero Matías Mansilla, que pudo embolsarlo.

A los 23 minutos llegó el primer gol de la noche, con un tiro libre en el que el extremo Guido Mainero puso una pelota en el segundo palo, que pegó en las piernas del defensor Tomás Fagioli, que no reaccionó a tiempo, y se metió contra su propio arco.

Cuando iban 30 minutos, el delantero juvenil Misael Aguirre disparó desde el borde del área grande, con un tiro que sufrió un desvío y terminó en manos de Cozzani.

Cinco minutos después, Aguirre tuvo un nuevo remate desde el borde del área, de media vuelta, que salió apenas desviado por el poste izquierdo del arquero rival.

La primera llegada del complemento fue del local, con un centro desde la izquierda al segundo poste para el delantero Nicolás Retamar, que no pudo definir con comodidad en la volea y vio como la pelota se iba ancha.

Unión se perdió el empate cuando iban 20 minutos, tras un centro al área para el cabezazo del delantero Valentín Cerrudo, con un remate que se fue desviado a poca distancia del travesaño.

Seis minutos más tarde, un centro desde la derecha tras una gran jugada combinada en la puerta del área asistió el cabezazo del defensor Juan Pablo Ludueña, parado de "9", que puso la pelota lejos del alcance de Cozzani, por el segundo palo.

En 33 minutos del segundo tiempo, el "Tatengue" consiguió un penal luego de una infracción del defensor Mateo Mendía dentro del área, del que se hizo cargo el delantero Cristian Tarragona: su derechazo bajo se convirtió en el 2-1.

Ocho minutos después, el extremo Bautista Merlini recibió una pelota picando y la enganchó con un buen remate de volea, que entró bajo y por el poste derecho del arquero Matías Mansilla para devolver la igualdad al marcador.

En el segundo minuto de descuento, el delantero Nicolás López recibió un centro y sacó un buen cabezazo al palo derecho de Mansilla, que se estiró de gran manera para evitar el tanto.