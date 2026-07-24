Racing logró un triunfo en su visita a Gimnasia de La Plata

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Presidente Perón, el local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.

Además, el delantero del "Lobo" Marcelo Torres malogró un penal, en el que no pudo superar al arquero Facundo Cambeses, a los 41 minutos de la primera parte.

Con el triunfo, el equipo en el que hizo su debut en el torneo local Juan Pablo Vojvoda es duodécimo en la tabla anual, con 24 puntos y a dos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el conjunto platense es décimo en el mismo listado, con 26 unidades.

En la próxima fecha, la "Academia" deberá visitar a Rosario Central, este martes 28 de julio a las 21:15, mientras que los dirigidos por Ariel Pereyra recibirán a River el miércoles 29, a las 19:15.

El primer acercamiento claro del partido fue de Vélez, a los 12 minutos, con un avance del extremo Matías Pellegrini, que apareció por el medio, pero su remate desde la medialuna del área se fue ancho por el segundo palo.

Instituto tuvo una llegada de mucho peligro a los 15 minutos, cuando el defensor Jonatan Galván, en un contraataque, apareció por el costado derecho, se cerró contra el área y metió un potente centro buscapié para el remate del delantero Matías Tissera, con un remate bloqueado por el lateral Joaquín García.

En 21 minutos, un centro al segundo palo del lateral Giuliano Cerato cayó preciso para que lo reciba el delantero Jhon Córdoba, que intentó definir al segundo palo, aunque su remate desde el piso tuvo muy poca precisión.

Seis minutos más tarde, el extremo Alex Luna avanzó por izquierda a pura gambeta y, cuando llegó hasta el fondo, metió un remate al primer palo que generó una buena respuesta del arquero Tomás Marchiori.

A los 41 minutos, un centro de Luna fue rematado desde el piso por Tissera, con una definición cruzada que Marchiori alcanzó a detener, con una gran reacción.

A pesar de haber sufrido casi todo el primer tiempo, a los 45 minutos Vélez pudo asociarse para que el volante Rodrigo Aliendro filtre y asista a Manuel Lanzini, que superó al arquero Marcos Ledesma con un tiro bajo y al primer palo, para marcar el 1-0.

Ya en el complemento, a los 45 minutos, Luna recibió por izquierda, se cerró y buscó rematar al segundo palo, pero su tiro fue impreciso por encima del travesaño.

A los 13 minutos, una gran pelota cruzada al segundo palo habilitó al carrilero izquierdo Diego Sosa, que definió de primera desde el borde del área chica, aunque vio como la pelota tomaba altura y se iba desviada.

Tres minutos más tarde, Pellegrini manejó un contraataque desde la mitad de la cancha y, cuando llegó al borde del área grande, buscó rematar alto por el segundo palo, pero no pudo darle precisión a su disparo.

A los 28 minutos, el delantero juvenil Alex Verón recibió un pase en cortada que lo dejó adentrarse en el área y puntear la pelota para rematar, pero Ledesma achicó con gran timing y pudo ponerle el cuerpo al disparo.

No hubo llegadas de peligro hasta los 44 minutos, cuando el mediocampista Diego Valdés avanzó hasta la medialuna del área y, sin ser presionado por ningún defensor, sacó un derechazo cruzado que dio en el poste antes de irse.