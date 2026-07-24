Inter acelera por el "Cuti" Romero y busca convertirlo en compañero de Lautaro Martínez

Cristian "Cuti" Romero podría estar transitando sus últimas semanas como futbolista del Tottenham. El defensor argentino se convirtió en uno de los principales objetivos del Inter de Milán, que ya avanzó en las gestiones para intentar contratarlo y comenzó a trabajar en una propuesta contractual destinada a convencer al jugador de regresar a la Serie A.

La posibilidad de que el cordobés se transforme en compañero de Lautaro Martínez aparece así como uno de los movimientos que puede marcar el mercado europeo. El conjunto italiano ya realizó los primeros sondeos tanto con el club inglés como con el entorno del futbolista y pretende acelerar las conversaciones para convertir a Romero en una de las grandes incorporaciones.

Todavía no existe un acuerdo definitivo entre las instituciones, pero los primeros movimientos ya se produjeron. En Milán saben que la operación será compleja y que, más allá de alcanzar un eventual entendimiento con el jugador, deberán afrontar una negociación de gran importancia con Tottenham.

Inter prepara una propuesta importante

La estrategia del conjunto italiano apunta a ofrecerle a Romero un contrato de larga duración y un salario importante dentro de la estructura del plantel. Con esas condiciones, el Inter buscará seducir al defensor para que regrese a un fútbol que conoce perfectamente y en el que consiguió mostrar algunas de las mejores versiones de su carrera.

El club de Milán pretende que el proyecto deportivo y las condiciones económicas sean elementos suficientes para convencer al argentino. La posibilidad de volver a la Serie A aparece como una alternativa atractiva para un futbolista que ya tuvo un recorrido destacado en el campeonato italiano antes de dar el salto a la Premier League.

La propuesta, según la información disponible, estará construida sobre dos aspectos centrales:

Un vínculo contractual de larga duración.

Un salario importante dentro de la estructura del plantel del Inter.

La intención es que Romero pueda convertirse en una pieza central de la defensa italiana y, al mismo tiempo, en uno de los nombres principales de la planificación deportiva del conjunto de Milán.

Tottenham no quiere desprenderse de uno de sus referentes

El principal obstáculo para la operación se encuentra en Londres. Tottenham no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus capitanes y principales referentes. Por esa razón, cualquier negociación estará condicionada por las pretensiones económicas del club inglés.

Romero tiene contrato vigente con los "Spurs" y su cotización lo convierte en uno de los defensores más caros del mercado. Esta situación obliga al Inter a avanzar en dos frentes diferentes. Por un lado, el club italiano deberá intentar convencer al futbolista de aceptar el proyecto. Por otro, tendrá que negociar con Tottenham una transferencia que, por las características del jugador y su valoración, se presenta como una operación compleja.

En Milán entienden que alcanzar un acuerdo personal con el argentino sería solamente el primer paso. Después comenzaría la etapa más exigente de la operación: encontrar un punto de acuerdo con la institución inglesa sobre las condiciones económicas de la transferencia.

La postura del Tottenham constituye, por lo tanto, uno de los factores determinantes para el futuro de la negociación. Aunque el interés del Inter ya se hizo concreto, el club londinense tendrá la última palabra sobre la posibilidad de desprenderse de uno de los jugadores más importantes de su plantel.

Un regreso a la Serie A

La posibilidad de abandonar Inglaterra toma fuerza después de varias temporadas de Romero en la Premier League. En ese escenario, el proyecto deportivo del Inter aparece como una alternativa atractiva para el campeón del mundo, especialmente por la posibilidad de regresar a un campeonato en el que logró mostrar un nivel determinante.

El defensor argentino llegó a Italia en 2018 para jugar en Genoa. Posteriormente pasó por Juventus, aunque no llegó a disputar partidos oficiales con la "Vecchia Signora". Su explosión definitiva se produjo en Atalanta, donde logró consolidarse como uno de los defensores más destacados del campeonato.

Durante la temporada 2020/21, Romero fue elegido mejor defensor de la Serie A, un reconocimiento que reflejó el nivel alcanzado durante su etapa en el fútbol italiano y que despertó el interés del Tottenham.

Su recorrido en Italia fue así una etapa fundamental para su crecimiento profesional. Allí logró desarrollar una de las versiones más destacadas de su juego y llamó la atención de instituciones de mayor jerarquía internacional. El paso posterior a Inglaterra significó la continuidad de una trayectoria ascendente que también tuvo un impacto decisivo en su carrera con la Selección argentina.

Un líder defensivo

La consolidación de Romero en Inglaterra coincidió con su crecimiento dentro de la Selección argentina. Con el paso del tiempo, el defensor se convirtió en uno de los pilares defensivos del ciclo de Lionel Scaloni y en una pieza fundamental del equipo nacional.

Su evolución en el fútbol europeo estuvo acompañada por una mayor importancia dentro del seleccionado argentino. De esa manera, el futbolista que ahora busca el Inter no es solamente el defensor que se destacó en Genoa y Atalanta, sino también uno de los referentes defensivos de la Selección campeona del mundo.

Ese recorrido explica el interés del conjunto italiano. El Inter pretende incorporar a un futbolista con experiencia en la Serie A, recorrido en la Premier League y una consolidación internacional que lo convirtió en uno de los defensores argentinos más importantes de la actualidad.