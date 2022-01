Por el momento no habrá torneo de interligas entre Capital y Chacras

Ambas Ligas desde la última temporada que tienen la intención de jugar un torneo entre si teniendo en cuenta el éxito que tuvieron en las dos pasadas ediciones que se hicieron. La idea era jugar este año pero no dan los tiempos para poder hacerlo.

Cada vez que se les consultaba a José Zurita (Pte de la Liga Catamarqueña) y a Lucas Cisternas (Pte de la Liga Chacarera) por las actualidad de sus Ligas siempre ponían sobre la mesa la posibilidad de jugar un certamen entre ambos entes reguladores. En diálogo con Botineros, Cisternas manifestó que la idea era jugar este año un torneo con La Capital pero no podrá ser por lo menos esta temporada debido a los tiempos que apremian teniendo en cuenta el Mundial que se hará en el mes de noviembre.

Lo que sucede es que el objetivo de las Ligas en Primera A es sacar el representante que ocupe la plaza para el Regional Federal Amateur que comienza en el mes de septiembre y un torneo interligas no está contemplado en el Consejo Federal y no otorga plazas. Por eso, pensar en un torneo en conjunto parece imposible pero no están cerradas las puertas para que se haga el próximo años.

¿Se viene un nuevo bingo de Ligas?

Ya está instalada la posibilidad de la realización de una nueva edición del gran bingo de las Ligas o por lo menos es la intención de ambos entes. Esto es sabiendo el alivio económico que dejó en las arcas de las instituciones para encarar un año 2021 golpeado por la pandemia.

Los presidentes de ambas Ligas, Lucas Cisternas de la Liga Chacarera y José Zurita de la Liga Catamarqueña, ya están trabajando para poder realizar un nuevo bingo. Se conoció que la intención es hacerlo entre marzo o abril y para eso buscarán concretar las reuniones correspondientes con los organizadores y las autoridades.